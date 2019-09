Mladić oženio 81-godišnjakinju. Otkrivena neobična pozadina priče

Domišljati momak iz Ukrajine odlučio je da on u vojsku neće ići. I to pod svaku cijenu. Kako bi izbjegao obvezni vojni rok za muškarce u dobi od 18 do 26 godina Aleksander Kondratjuk oženio je svoju 57 godina stariju rođakinju jer prema zakonu te zemlje supružnik koji skrbi o invalidu oslobođen je ove obaveze. Vojnoj službi ova 'ljubavna priča' ne zvuči realnom pa su protiv mladića pokrenuli istragu.

S druge strane, Aleksander tvrdi da izuzetno voli svoju nešto stariju suprugu Zinaidu Illarionovnu, a ona to potvrđuje i navodi da se suprug o njoj jako dobro brine, prenosi Metro. Susjedi pak ne potvrđuju ovu priču pa je jedna od njih za lokalne medije izjavila kako staricu češće posjećuju unuci, nećaci i sestre, nego li njezin muž.

Dodali su da u kući živi sama i da je jedini vidljivi znak braka bračni list koji mladić nosi sa sobom svaki put kada se članovi vojnog odbora pojave u tom području da regrutiraju novake.

