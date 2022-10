Mladić nožem pljačkao kiosk pa se sam prijavio policiji: 'Razmislio sam o tome što sam učinio'

Nema jačeg poticaja od vlastite grižnje savjesti. Upravo je to u pozadini bizarnog slučaja razbojništva zbog kojeg bi 20-godišnji J. mogao završiti u zatvoru, a koji se dogodio sredinom svibnja prošle godine i za koji je ovaj tjedan podignuta optužnica .

Mladić je prema optužnici došao oko 11.30 sati ušao u kiosk te zaposlenici zaprijetio kuhinjskim nožem dužine oštrice oko 20 centimetara kojega je uzeo od kuće. Sam je došao do blagajne iz koje je sam uzeo novac u iznosu oko 500 kuna. A nakon što mu je zaposlenica rekla da to ne čini, novac je odložio na prodajni pult, nakon čega se udaljio iz kioska, piše Danica.hr.

Samo deset minuta kasnije nazvao je policiju iz stana u kojem živi, priznao što je učinio te se potom s nožem vratio do kioska kako bi ga uhitili. Mladić je tijekom istrage sve priznao i kazao da je bio u financijskim problemima i trebao je vratiti dug od 6000 kuna te više nije znao što učiniti. Mislio je da će to biti način na koji će riješiti probleme.

“No, kad sam došao doma, razmislio sam što sam učinio te sam nazvao policiju i svoju majku, a nakon čega sam otišao do kioska gdje sam se predao policiji”, rekao je mladić u istrazi.

Bijeg u nepoznatom smjeru

Prema službenom izvještaju operativno-komunikacijskog centra policije, mladić je policiju nazvao taj dan u 11.41 sati i rekao da je pokušao izvršiti razbojništvo u kiosku zbog duga jer strahuje za obitelj. Policija ga je oko 12 sati doista zatekla ispred kioska.

Zaposlenica kioska je otkrila kako je mladić došao negdje oko 11.30 sati, prišao i rekao: “Ovo je pljačka!“. Ispričala je kako je potom iz jakne izvadio veći kuhinjski nož kojega je držao uz tijelo na prsima i zatražio ju novac.

“Kada je došao do blagajne, gurnuo me je i sam uzeo oko 200-300 kuna. Nakon toga sam mu rekla kako mu to ne treba te je on novac bacio na pult, a potom pobjegao u nepoznatom smjeru”, svjedočila je prodavačica.

Policija mu je oduzela nož, prsluk plave boje Adidas, vestu s patentnim zatvaračem i kapuljačom Diggin CHD, kratku majicu crne boje s natpisom Bad Blue Boys s amblemom pit bulla, traperice plave boje Mustang, par tenisica crne boje Nike, mobilni uređaj Realme te kiruršku masku bijele boje.