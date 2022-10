Ona prijetila djetetu pa pritvorena. On bio nasilan prema ženi i djetetu pa dobio mjere opreza

Iza rešetaka je završila 33-godišnjakinja koja se sumnjiči za prijetnju i povredu prava maloljetnog djeteta.

Istragu je protiv nje pokrenuo ODO Gospić koji je sumnjiči da je navedena djela počinila od travnja do listopada 2022. na području Gospića. Tužiteljstvo je nakon ispitivanja zatražilo da ju se pritvori zbog opasnosti od ponavljanja djela, o čemu je odlučivao sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu.

Za slična djela, osumnjičen je i 34-godišnjak, no on nije pritvoren pa je ODO Gospić najavilo žalbu na odluku suca istrage Županijskog suda u Karlovcu. Njega se sumnjiči za nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Sumnjiči ga se da je navedena djela počinio od rujna 2019. do 28. rujna 2022. na području Gospića, na štetu 28-godišnje supruge i malodobnog zajedničkog djeteta.

Tužiteljstvo je tražilo da ga se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. No sudac istrage mu je umjesto istražnog zatvora odredio mjere opreza pa je tužiteljstvo najavilo žalbu.

