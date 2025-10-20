Mještani romskog naselja zaustavili podizanje nasipa, tvrde da ih se želi getoizirati

Općinska vlast u Pribislavcu u Međimurskoj županiji odlučila je u Varaždinskoj ulici podići zemljani nasip kako bi zaustavila ilegalno odlaganje otpada. Zemljani nasip trebao bi onemogućiti prilaz kamionima i automobilima privatnim parcelama koje pojedini mještani romskog naselja koriste kao divlje deponije. No, radove je fizički zaustavila skupina mještana koji tvrde da je riječ o geoizaciji! Pozvana je i policija koja je utvrdila da nije bilo elemenata kaznenog djela. Rajko Kovačić, zamjenik načelnika iz redova romske nacionalne manjine, ne krije ogorčenje zbog naprasnog prekida radova kojima je, tvrdi, jedini cilj zaštita okoliša.

- Radovi su se provodili u dobroj namjeri, s ciljem izgradnje niskog nasipa koji bi spriječio daljnje divlje odlaganje otpada, što je dugogodišnji problem u tom dijelu naselja. Nažalost, umjesto podrške, došlo je do neopravdanog zaustavljanja radova – požalio se Kovačić i dodao da su organizirali odvoz gotovo 100 tona otpada. - Naš cilj je nastaviti raditi u interesu svih građana, bez podjela, i osigurati da romsko naselje Pribislavec bude primjer pozitivnih promjena. Nećemo stati, bez obzira na pojedine opstrukcije – rekao je Kovačić. Općina je u čišćenje otpada u romskom naselju ozbiljnije krenila 2021. godine, za što je osigurano 2,3 milijuna kuna. Pomogao je i Fond za zaštitu okoliša. No, ilegano odlaganje otpada se nastavilo, kao i požari sa širenjem opasnog dima.

U Općini ističu da s privatnim vlasnicima oranica i livada koje su zbog neodgovornih pojedinaca pretvorne u divlja odlagališta, dogovorili da se uz njegove parcele, uz cestu, podigne nasip koji bi spriječio prolazak vozila. Skupina od nekoliko desetaka mještana romskog naselja zaustavila je radove. Općinski vijećnik Dario Pavić, predstavnik romske manjine, smatra da nasip nema smisla jer će oni koji žele bacati smeće, to raditi i dalje, samo preko nasipa i još bliže kućama. - Nasip ne rješava problem, on ga samo pomiče nekoliko metara naprijed. Ako je cilj Općine da spriječi ilegalna odlaganja, onda se treba uvesti nadzor, kamere, kazne i red. Zemlja neće riješiti ono što zakon, odgovornost i komunalni red trebaju riješiti.

To nije borba protiv smeća, nego samo pokušaj da se stvarni problem zatrpa zemljom. Ako već dovoze zemlju, neka je poravnaju i urede prostor, a ne da nasipima zatvaraju ljude. To nije rješenje, nego poruka da nas se želi odvojiti, a ne uključiti – ističe Pavić koji predlaže postavljanje nadzornih kamera, pojačani komunalni nadzor, kažnjavanje počinitelja i edukaciju građana. - Nasip ne štiti ništa, osim što vizualno odvaja ljude od ostatka sela. Takav potez ne daje poruku o brizi za okoliš, nego o isključenju i odvajanju jedne skupine stanovnika, što je neprihvatljivo u demokratskoj zajednici – napominje Pavić. U Međimurju desetljećima pokušavaju riještii probleme s ilegalnim odlagalištima otpada u blizini romskih naselja. Dio mještana odbija plaćati kante za otpad i odvoz, pa se otpad baca na polja, šume i u jarke. Kad se nakupe veće količine, smeće se zapali.