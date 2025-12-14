Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZJAVA HZJZ-A

HZJZ se oglasio oko pacijenta zaraženog gubom: 'Svi bliski kontakti su pod nadzorom'

koža ruke
Pixabay
VL
Autor
Paulo Simić/Hina
14.12.2025.
u 15:16

“Po postavljanju dijagnoze, odmah je propisana antibiotska terapija te su u kratkom roku identificirani svi bliski kontakti oboljele osobe koji su uključeni u odgovarajući postupak pregleda, kemoprofilakse, liječenja ili praćenja, u skladu s važećim stručnim smjernicama”, ističe HZJZ.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da je u Hrvatskoj nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj lepre, oboljela osoba odmah je dobila antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program kemoprofilakse te ne postoji ugroza za javno zdravlje. Lepra (Hansenova bolest) danas je rijetka i u potpunosti izlječiva bolest, priopćeno je u nedjelju iz HZJZ-a.

"U Hrvatskoj je nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj, pri čemu je oboljela osoba odmah dobila propisanu antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program nadzora ili kemoprofilakse. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik prijenosa bolesti pri uobičajenom socijalnom kontaktu ili na širu populaciju, a zdravstveni sustav provodi sve potrebne mjere u skladu s epidemiološkom strukom i s međunarodnim stručnim smjernicama", naveli su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nakon što je potvrđen jedan uvezeni slučaj oboljenja, stranog radnika iz Nepala.

“Po dobivanju antibiotika oboljela osoba vrlo brzo prestaje biti zarazna, pa naglašavamo da u ovom trenutku ne postoji ugroza za širenje bolesti”, objavio je HZJZ. Pacijent sa simptomima lepre se prije desetak  dana javio epidemiološkoj službi u Splitu te je bolest pravodobno dijagnosticirana. Iz Ministarstva zdravstva potvrđeno je kako je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj zajedno s obitelji.

“Po postavljanju dijagnoze, odmah je propisana antibiotska terapija te su u kratkom roku identificirani svi bliski kontakti oboljele osobe koji su uključeni u odgovarajući postupak pregleda, kemoprofilakse, liječenja ili praćenja, u skladu s važećim stručnim smjernicama”, ističe HZJZ.

Lepra, poznata i kao Hansenova bolest, rijetka je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Ona je danas potpuno izlječiva, uz dostupno i učinkovito liječenje antibioticima. “Važno je naglasiti da lepra nije lako prenosiva bolest. Prijenos zahtijeva dugotrajan, bliski kontakt s oboljelom osobom koja se ne liječi, i to u razdoblju od više mjeseci. Povremeni, kratkotrajni ili uobičajeni socijalni kontakti – na radnom mjestu, u javnom prijevozu, trgovinama ili zdravstvenim ustanovama – ne predstavljaju rizik za prijenos bolesti”, poručili su iz HZJZ-a.

Naglasili su da je hrvatski zdravstveni sustav u potpunosti pripravan za svaku epidemiološku situaciju. Brzom dijagnostikom te donošenjem epidemioloških mjera i mjera liječenja, svaka se bolest stavlja pod kontrolu. U Hrvatskoj, kao i u drugim europskim zemljama, autohtonih slučajeva lepre nema već desetljećima. Povremeno se mogu zabilježiti pojedinačni, uvezeni slučajevi, što je očekivano u svijetu s intenzivnim putovanjima i globalnom mobilnošću, dodaje HZJZ.

Ključne riječi
epidemiološke mjere HZJZ leprase

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Appsallar
Appsallar
15:33 14.12.2025.

Mi kao indijanci čekamo da nam "podijele pokrivače" preko wolta i glova.... Tuberkoloza, guba, kuga, kolera.... Sreća da smo na tifus imuni, zahvaljujući domaćim tifusarima 🤬

Avatar Behemot
Behemot
15:52 14.12.2025.

Glavno da 700 agencija za uvoz radne snage (uključujući i onu od Jandrokovića) radi punom parom na zamjeni stanovništva ..

LU
Lukeruk
15:57 14.12.2025.

Te šugavce nam tifusari sim dovlače

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
POČINITELJ OTPRIJE POZNAT POLICIJI?

Tuga nakon femicida u Zagorju: 'Članovi obitelji rekli su da ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju'

Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio suicid vatrenim oružjem. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske. Od lokalnih vlasti se doznaje da je ubijena 39-godišnja žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

U SARAJEVU

Društvo koje brine za očuvanje hrvatske kulturne baštine u BiH dodijelilo godišnja priznanja, evo tko su dobitnici

Hrvatsko kulturno društvo Napredak tradicionalnim je svečanim božićnim koncertom u Narodnom kazalištu Sarajevo potvrdilo svoju trajnu misiju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a u sklopu večeri dodijeljena su i visoka priznanja Zvonki Milasu, Gordanu Grliću Radmanu i Draganu Čoviću za doprinos radu Društva i očuvanju hrvatskog identiteta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!