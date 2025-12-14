HZJZ se oglasio oko pacijenta zaraženog gubom: 'Svi bliski kontakti su pod nadzorom'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da je u Hrvatskoj nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj lepre, oboljela osoba odmah je dobila antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program kemoprofilakse te ne postoji ugroza za javno zdravlje. Lepra (Hansenova bolest) danas je rijetka i u potpunosti izlječiva bolest, priopćeno je u nedjelju iz HZJZ-a.

"U Hrvatskoj je nedavno zabilježen jedan uvezeni slučaj, pri čemu je oboljela osoba odmah dobila propisanu antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su pravodobno identificirani i uključeni u program nadzora ili kemoprofilakse. Ne postoji ugroza za javno zdravlje niti rizik prijenosa bolesti pri uobičajenom socijalnom kontaktu ili na širu populaciju, a zdravstveni sustav provodi sve potrebne mjere u skladu s epidemiološkom strukom i s međunarodnim stručnim smjernicama", naveli su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nakon što je potvrđen jedan uvezeni slučaj oboljenja, stranog radnika iz Nepala.

“Po dobivanju antibiotika oboljela osoba vrlo brzo prestaje biti zarazna, pa naglašavamo da u ovom trenutku ne postoji ugroza za širenje bolesti”, objavio je HZJZ. Pacijent sa simptomima lepre se prije desetak dana javio epidemiološkoj službi u Splitu te je bolest pravodobno dijagnosticirana. Iz Ministarstva zdravstva potvrđeno je kako je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj zajedno s obitelji.

“Po postavljanju dijagnoze, odmah je propisana antibiotska terapija te su u kratkom roku identificirani svi bliski kontakti oboljele osobe koji su uključeni u odgovarajući postupak pregleda, kemoprofilakse, liječenja ili praćenja, u skladu s važećim stručnim smjernicama”, ističe HZJZ.

Lepra, poznata i kao Hansenova bolest, rijetka je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Ona je danas potpuno izlječiva, uz dostupno i učinkovito liječenje antibioticima. “Važno je naglasiti da lepra nije lako prenosiva bolest. Prijenos zahtijeva dugotrajan, bliski kontakt s oboljelom osobom koja se ne liječi, i to u razdoblju od više mjeseci. Povremeni, kratkotrajni ili uobičajeni socijalni kontakti – na radnom mjestu, u javnom prijevozu, trgovinama ili zdravstvenim ustanovama – ne predstavljaju rizik za prijenos bolesti”, poručili su iz HZJZ-a.

Naglasili su da je hrvatski zdravstveni sustav u potpunosti pripravan za svaku epidemiološku situaciju. Brzom dijagnostikom te donošenjem epidemioloških mjera i mjera liječenja, svaka se bolest stavlja pod kontrolu. U Hrvatskoj, kao i u drugim europskim zemljama, autohtonih slučajeva lepre nema već desetljećima. Povremeno se mogu zabilježiti pojedinačni, uvezeni slučajevi, što je očekivano u svijetu s intenzivnim putovanjima i globalnom mobilnošću, dodaje HZJZ.