Milo Đukanović pobjednik predsjedničkih izbora u Crnoj Gori

Nakon obrađenih više od 95 posto glasova Milo Đukanović osvojio je 54,2 posto glasova ispred svog najvećeg konkurenta Mladena Bojanića, predstavnika jednog dijela oporbe – Demokratskog fronta (DF), Demokrata, Socijalističke narodne partije (SNP) i Građanskog pokreta URA, koji je osvojio 33,3 posto. Među kandidatima je bila i jedina žena koja se dosad kandidirala na predsjedničkim izborima, Draginja Vuksanović, kandidatkinja Socijaldemokratske partije koja je osvojila 8,1 posto. Prema podacima izbornog povjerenstva Crne Gore, na izbore je izašlo više od 61 posto glasača. Novi predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović nakon što ga je njegova Demokratska partija socijalista proglasila pobjednikom, kazao je kako su ispunili obećanje i pobijedili u prvom krugu smatrajući da njegova pobjeda znači i punu podršku crnogoraca na putu prema članstvu EU-a za koje se Đukanović zalaže, dok je njegov protukandidat Mladen Bojanić bio skeptičan glede ulaska u EU te obećao kako će, ako pobijedi na predsjedničkim izborima, raspisati referendum o izlasku Crne Gore iz NATO-a. Đukanović je obećao kako neće iznevjeriti očekivanja građana i u sljedećih pet godina će ispuniti sva obećanja.

Ovi predsjednički izbori sedmi su od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori, a treći od proglašenja neovisnosti te zemlje u svibnju 2006. godine. Na glasačkom listiću nije bio nijedan neovisni kandidat. Nekoliko njih odustalo je od utrke nakon što se vladajuća Demokratska partija socijalista (DPS) odlučila za tu dužnost kandidirati svog čelnika Milu Đukanovića kojeg su podržali i njeni koalicijski partneri na državnoj razini – Bošnjačka stranka (BS), Socijaldemokrati (SD), Hrvatska građanska inicijativa (HGI) i albanske stranke.

Milo Đukanović političar je s najduljim stažem na političkoj sceni Crne Gore. Šest puta biran je za premijera Crne Gore, prvi put kad je imao 29 godina, dok je jednom već obavljao dužnost šefa države od 1997. do 2003. Iz politike se povlačio tri puta, ali je, usprkos tomu, u svojoj stranci uvijek bio dominantna politička figura. Prema anketama, već bi u prvom krugu mogao odnijeti pobjedu s 51% glasova s obzirom na to da su Crnogorci uvjereni kako je on jedina osoba koja može dovesti stabilnost u tu zemlju koja se nalazi na velikoj prekretnici. Ovi izbori bit će kao referendum, građani će se opredijeliti za prosperitetnu i neovisnu državu ili za državu

s čvrstim vezama sa Srbijom i Rusijom. Zasigurno, pred Đukanovićem je težak zadatak. Osim suzbijanja kriminala te političke korupcije, novom predsjedniku Đukanoviću najteže će biti ujediniti crnogorsko društvo koje je i na ovim predsjedničkim izborima pokazalo duboke podjele između Rusije i NATO-a.