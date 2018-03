'BiH će sigurno ući u EU 2025. zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom'

Bosna i Hercegovina "sigurno" će ući u Europsku uniju 2025. godine zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, ustvrdio je danas član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović dodajući kako je to sasvim izgledno unatoč procjenama kako su njegova zemlja i Kosovo na začelju popisa država zapadnog Balkana koje imaju perspektivu članstva u Uniji.

"Siguran sam da ćemo zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom ući u EU", kazao je Čović tijekom susreta s novinarima u Sarajevu, izrijekom potvrdivši kako pri tom misli upravo na 2025. godinu koja je u definiranju nove strategije EU-a za zapadni Balkan spominjana kao ciljna za članstvo Srbije i Crne Gore kao najizglednijih kandidata.

Iako je BiH postavila neslavni rekord u regiji kada je riječ samo o odgovaranju na upitnik Europske komisije nužan za razmatranje zahtjeva za odobravanje kandidatskog statusa za što joj je trebalo više od godine, Čović drži kako to nije razlog za pesimizam oko brzine i ishoda pristupnih pregovora.

"Odmah nakon izbora imat ćemo jasan plan kako ući u proces pregovora", kazao je Čović dodajući kako je siguran da će BiH već do ljeta ove godine dobiti status kandidata za članstvo u Uniji.

Temeljni su preduvjet za to, kako je ocijenio, još samo izmjene izbornog zakona BiH kako bi se njegove odredbe uskladile s presudom Ustavnog suda BiH koji je neustavnim proglasio raniji način izbora zastupnika u Dom naroda parlamenta Federacije BiH.

Čović je bio izričit u tvrdnji kako se izborni zakon mora izmijeniti i u odnosu na postojeći model biranja članova Predsjedništva BiH.

"Za nas je prihvatljiv svaki model koji će osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda", kazao je Čović dodajući kako je nužan unutarnji dogovor u BiH a da nametanje rješenja od strane međunarodne zajednice odnosno visokog predstavnika ne bi bilo primjereno jer bi država u tom slučaju ponovo bila faktički tretirana kao protektorat.

"Raspisivanje izbora se očekuje u prvom tjednu svibnja a duboko vjerujem da će do tada doći do izmjena izbornog zakona", kazao je Čović koji je tijekom dana u Sarajevu o stanju u BiH razgovarao i s novim američkim veleposlanikom u Hrvatskoj Robertom Kohorstom kojega je pratila veleposlanica SAD u BiH Maureen Cormack.

"Govorili smo o pitanju BiH i kako osigurati njen europski put i racionalnost u njenom organiziranju", bilo je Čovićevo pojašnjenje sadržaja tih razgovora.

Na pitanje znači li to "ispipavanje" terena za moguće nove razgovore o preustroju BiH Čović je odgovorio konstatacijom kako je potrebno racionalno organiziranje a do toga će se morati doći jer ovako ustrojena BiH ne može napredovati ka članstvu u EU i NATO-u, no istaknuo je kako se to neće činiti "kroz nove Daytone i međunarodne konferencije".