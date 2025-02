Milanović pripremio iznenađenje za inauguraciju, neće pjevati samo klapa ratne mornarice, evo detalja

Dugo su se vodile rasprave o tome tko će pjevati himnu na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića 18. veljače. Već neko vrijeme zna se da će to biti klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. No, svečanosti će uveličati i ansambl Lado. Lado je prije 10 godina nastupao i na Markovu trgu tijekom inauguracije Kolinde Grabar Kitarović, tada su izvedene dvije pjesme. S obzirom na to da će inauguracija biti na Pantovčaku, sastav će biti izmijenjen: - Ne nastupamo kao cijeli tim, evo to mogu reći s obzirom na to da je inauguracija u prostoru predsjedničkog ureda, odnosno Pantovčaka, tako da zapravo nema mjesta za cijeli ansambl - rekla je Zrinka Posavec, umjetnička direktorica Ansambla Lado, prenosi Dnevnik.hr.

Posavec nije otkrila koje će nošnje nositi. - to ćete vidjeti 18. veljače. Odabrali smo to zajedno s njegovim timom. Prema razgovorima i onime što je potrebno za jednu takvu inauguraciju smo odabrali program.

Dnevnik Nove TV piše i što će se pjevati, bit će tu i slavonskih pjesama: - Imamo sreću što tijelo pamti pa nam ne treba puno. Sad smo već drugi tjedan u pripremama i dosta dobro nam ide. Naravno da smo uzbuđeni i počašćeni što smo pozvani, ali nije nam prva, a nije nam ni prvi put da idemo u ured predsjednika, znamo što radimo, sigurno smo u to i bit će super - rekla je Kristina Opačić Vrućina. Lado je inače jedan od najvećih promotora hrvatske kulturne baštine, a ansambl djeluje već 76 godina.

