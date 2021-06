Milanović: 'Nećemo dati suglasnost na deklaraciju NATO jer nas se tretira kao sitan kusur'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 63. „A“ samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega, gdje je izjavio kako su svi drugi bili samo promatrači dok su branitelji bili stvoritelji.

"Neke zemlje ne žele da se u završnoj deklaraciji samita NATO-a u Bruxellesu spominju Daytonski ugovor i konstitutivnost triju naroda no Hrvatska za tako nešto neće dati suglasnost", izjavio je danas predsjednik države Zoran Milanović.

Čelnici 30 članica NATO-a, među kojima i predsjednik Milanović, okupit će se u ponedjeljak na summitu u Bruxellesu na kojem bi trebali donijeti odluke o reformama Saveza do 2030. Na summitu će biti prihvaćeno sedam dokumenata, uključujući zajedničku izjavu u kojoj se spominje Bosna i Hercegovina i za koju Milanović tvrdi da se priprema već tjedan dana. Dodaje da je htio pomoći, ali da sada radi sve sam jer ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ne želi biti dio hrvatskog izaslanstva na samitu NATO-a.

Hrvatska javnost mora znati

"Neće biti problem s Grlićem, biti će jedan drugi problem jer se još uvijek dogovaramo o završnoj deklaraciji, htio sam pomoći i sada moram raditi sam zato što je još samo jedan dan do dovršetka, a u deklaraciji neke države ne žele spominjati ni Daytonski sporazum niti konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini", rekao je predsjednik Milanović.

"To je problem koji imamo, o kojem nisam govorio, ali s obzirom da je pet do 12, morat ću na summitu o tome razgovarati s nekim ljudima, u protivnom nećemo dati suglasnost na završnu deklaraciju jer nas se tretira kao sitan kusur", istaknuo je šef države. "Netko ima problem (s time) da se u završnoj deklaraciji NATO-a spominju Daytonski ugovor i tri konstitutivna naroda", rekao je.

Po njegovim riječima, "deklaraciju kao da je pisala neka nevladina udruga iz Sarajeva". "Ne mislim se vratiti u Zagreb s tim. To pokazuje kakve planove za BiH imaju neki međunarodni krugovi, to preko Hrvatske neće proći. Nisam se mislio time baviti, ali to sada moram reći hrvatskoj javnosti, dodao je predsjednik.

Potvrdio je da se na deklaraciji radi već tjedan dana te dodao "hrvatski ambasador nas ne šljivi ni pet posto". Prema tome, došlo je do razine predsjednika država, to samo pokazuje gdje smo otišli", rekao je Milanović. Također je ocijenio da "su oni koji se bave vanjskom politikom od prve rečenice shvatili o čemu se radi" u deklaraciji. Na pitanje je li diplomatski nezgodno što neće biti nitko iz vlade, poput šefa diplomacije, kazao je da "nije nezgodno". "Kao da će netko primijetiti. ali bilo bi u redu da je to tako", odgovorio je Milanović i obrušio se na Grlić Radmanovo "zdvajanje nad sudbinom Hrvata u komunizmu u kojem se njegova obitelj bezobrazno obogatila privatizacijom kafilerije".

"Tata mu je bio predsjednik komunističkog vijeća u Sesvetama i tako, dao mu je hrvatsko ime Gordan kao meni Zoran, ne", rekao je Milanović.

Grlić Radman je "trebao biti u mojoj delegaciji u Bruxellesu na samitu NATO-a", izjavio je predsjednik Milanović prije tri dana te rekao " i da se ministar tome veselio kao djeca američkoj pomoći poslije Drugog svjetskog rata", ali je onda sudjelovanje na samitu "otkazao", ocijenivši da mu je to "zabranio premijer".

U prigodi svečane godišnjice predsjednik je uručio 13 priznanja zaslužnim pripadnicima 63. „A“ samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega. Među njima je i Damir Soldo koji je primio odlikovanje Red Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu. Soldo se u ime odlikovanih zahvalio riječima kako je gotovo siguran da ovo odličje zaslužuju svi pripadnici postrojbe.

Milanović: Tražit ću odgovornost za svaki neuzeti euro

MIlanović je posjetio i Našice te poručio kako će kao građanin tražiti odgovornost za svaki neuzeti euro iz EU fondova na koji Hrvatska ima pravo.

Čestitajući Našičanima Dan grada i blagdan zaštitnika sv. Antuna Padovanskog, Zoran Milanović je poručio kako je vrijeme ljubavi, nježnosti i zanosa oko pristupanja Hrvatske EU prošlo i sada je vrijeme za čvrsto stajanje na zemlji. "Što je tamo za nas? Pametni savjeti, dociranje, to da nam sole pamet? To je cijena koju moramo platiti jer smo mali, ali što dobivamo zauzvrat? Novac. I novac. Znate to nije možda produhovljena poruka, ali riječ je o novcu kojim ćete izgraditi sve ove prekrasne dvorce", kazao je Milanović.

U prigodnom obraćanju na Trgu dr. Franje Tuđmana, Milanović je također rekao kako on uspješnost i kvalitetu lokalne uprave mjeri samo po tome koliko je tko uspio izvući novca iz EU i to do zadnjeg eura. "Tražit ću odgovornost kao građanin, jer nemam pravo drugo na to, za svaki euro koji nije uzet.U protivnom, ići u Bruxelles i slušati pametne savjete mi ne treba. Rađe ću doći u Našice kao danas i gledat tekmu s vama. Težite za višim i boljim i dat će vam se", poručio je Našičanima predsjednik Republike Zoran Milanović.