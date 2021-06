Što pokazuju papiri o putu ministra Grlića Radmana u Bruxelles

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman danas je negirao tvrdnje da je odbio s predsjednikom Zoranom Milanovićem sudjelovati na NATO-ovom samitu jer mu je to zabranio predsjednik Vlade Andrej Plenković. Obrazložio je da ne želi biti u istoj delegaciji s predsjednikom Milanovićem jer bi mu zbog njegovih "primitivnih izjava" to bilo "ispod časti". No dokaz koji posjedujemo potvrđuje da je ministar Grlić Radman prije samo četiri dana planirao ići u Bruxelles te mu tada očigledno nije bilo ispod časti biti s Milanovićem u društvu.

"Nakon svega izrečenog, i onog primitivnog, nemam razloga biti s Milanovićem u društvu. Meni bi bilo ispod časti biti u društvu s čovjekom koji tako difamira, stigmatizira hrvatsku vladu, predsjednika vlade, sve članove vlade", kazao je danas novinarima u Hrvatskom saboru Gordan Grlić Radman.

Dodao je da je dogovor da bude u izaslanstvu postojao samo načelno te da mu premijer nije ništa "naredio", već su "razgovarali o svrsi odlaska s takvim čovjekom koji izmišlja kojekakve stvari".

"Ne želim biti dio te delegacije, koja na taj način komunicira i šalje loše poruke prema hrvatskim građanima. Gospodin Milanović daje takve izjave koje jednostavne su primitivne i ispod svake razine", poručio je Grlić Radman.

Iako Grlić Radman kaže da je dogovor da bude u izaslanstvu postojao samo načelno, dokaz koji posjedujemo pokazuje da je u ponedjeljak, 7.lipnja, Uredu predsjednika potvrdio da će ići.

Foto: VL