'To što se dogodilo u Zagrebu '91. nije se dogodilo u Europi od '45. Nećemo zaboraviti jer nismo budale'

Predsjednik Zoran Milanović u Sisku je položio cvijeće i zapalio svijeću u spomen na poginule hrvatske branitelje kod Središnjeg križa na Gradskom groblju Viktorovac. Sudjelovao je i na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja 57. samostalnog bataljuna Marijan Celjak u prostoru bivše vojarne Barutana. Tom prigodom obratio se okupljenima.

"Ljudi s kojima smo živjeli u istoj državi bombardirali su Banske dvore 7. listopada 1991. godine, gdje su bila tri hrvatska državnika - Franjo Tuđman, Ante Marković i Stjepan Mesić. To su stvari preko kojih se prelazi ovako... Treba ih ponoviti. To se također nikada nije dogodilo u Europi od 1945. godine do danas. Nikada i nigdje. Samo u Hrvatskoj. Samo u Zagrebu. Pokušaj ubojstva, egzekucije državnog poglavara", rekao je Milanović javlja Dnevnik.hr.

Dodao je da unatoč tome nastojimo živjeti normalno i ne biti pakosni i osvetoljubivi niti se "nužno držati one 'oprostit ćemo, pusti to'".

"Nećemo zaboraviti zato jer nismo budale", kazao je.