Snažna eksplozija kraj škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali na kanistar s benzinom, intervenirali vatrogasci

Na igralištu Osnovne škole Julija Klovića u Zagrebu u kasnim večernjim satima došlo je do snažne eksplozije i požara nakon što je nepoznata osoba bacila pirotehničku napravu. Kako piše 24sata, eksplozija je bila iznimno glasna i snažna, a plamen se uzdignuo nekoliko metara u zrak.

Iz 24sata objavili su i snimku same eksplozije koju su dobili od čitatelja, snimku eksplozije možete pogledati ovdje. Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zagreb zaprimili su dojavu oko 22.56 sati, i to od policije, ali i od zabrinutih građana koji su čuli snažan prasak i primijetili požar na školskom igralištu. Vatrogasci su brzo izašli na teren i ugasili vatru, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Kako neslužbeno doznaje 24sata, riječ je o pirotehničkoj napravi koja je bila vezana za kanistar s benzinom, što je dodatno pojačalo snagu eksplozije i izazvalo požar.

Podsjetimo, policija i ove godine tijekom blagdana provodi operativnu akciju „Mir i dobro“, koja traje od 29. studenoga do 8. siječnja 2026. godine. Cilj akcije je sprječavanje nezakonite uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava te očuvanje opće sigurnosti građana tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Zakonom je propisano da je uporaba pirotehnike dopuštena od 27. prosinca do 1. siječnja 2026. godine. Djeci mlađoj od 14 godina zabranjena je sva pirotehnika, dok djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehniku kategorije F1, koja se smatra niskorizičnom. Građanima starijima od 18 godina dopuštena je uporaba kategorija F2 i F3, odnosno zabavne pirotehnike poput vatrometa, dok su petarde i redenici zabranjeni još od 2021. godine.

Policija također podsjeća da roditelji koji kod djece pronađu nedozvoljena ili neželjena pirotehnička sredstva mogu bez straha od sankcija nazvati broj 192, nakon čega će policija diskretno doći na adresu i sigurno preuzeti takva sredstva.