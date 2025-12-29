Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POŽAR LOKALIZIRAN

VIDEO Buknuo požar u stanu u Dalmaciji, vatra se munjevito proširila

Dalmacija Danas
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 22:11

Požar je lokaliziran, a uzrok izbijanja požara zasad nije poznat. Okolnosti će biti utvrđene očevidom.

U večernjim satima izbio je požar u stanu u Kaštel Novome. Kako piše Dalmacija Danas, vatra je planula oko 20.35 sati u Ulici Polinovac, u stanu na drugom katu obiteljske kuće, a zbog jačine se brzo proširila. Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne snage. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasna društva, DVD Kaštela s dva vozila i devet vatrogasaca te DVD Gomilica s dva vozila i šest vatrogasaca. Na terenu je bila i policija.

Požar je, prema informacijama iz DVD-a Kaštela, lokaliziran u 21.10 sati, nakon čega je započela sanacija požarišta. Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a okolnosti će biti utvrđene očevidom.

Ključne riječi
Kaštela Dalmacija Vatrogasci požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!