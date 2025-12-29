VIDEO Buknuo požar u stanu u Dalmaciji, vatra se munjevito proširila

U večernjim satima izbio je požar u stanu u Kaštel Novome. Kako piše Dalmacija Danas, vatra je planula oko 20.35 sati u Ulici Polinovac, u stanu na drugom katu obiteljske kuće, a zbog jačine se brzo proširila. Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne snage. U gašenju požara sudjelovala su dva vatrogasna društva, DVD Kaštela s dva vozila i devet vatrogasaca te DVD Gomilica s dva vozila i šest vatrogasaca. Na terenu je bila i policija.

Požar je, prema informacijama iz DVD-a Kaštela, lokaliziran u 21.10 sati, nakon čega je započela sanacija požarišta. Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a okolnosti će biti utvrđene očevidom.