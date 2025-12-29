Veliko uzbuđenje vladalo je u ljeto 1979. uoči otvorenja porečkog hotela Pical. U tom zlatnom dobu hrvatskog turizma novi hoteli nisu bili rijetkost, ali Pical je dizao hotelijerske standarde i donosio brojne inovacije. Novi hotel mogao se pohvaliti velikim vanjskim i unutarnjim bazenima, teretanom, saunom, frizerskim salonom, ambulantom i liječnicima, kavanom, buticima, a i kongresnom dvoranom, koja je otvorila mogućnosti za veće međunarodne sastanke i druge evente. Ponuda L kategorije svjedočila je o najvišoj razini luksuza čime se moglo konkurirati i na najzahtjevnijim tržištima poput Švicarske, Engleske i Francuske. Zanimljivo je da je Pical niknuo na prostoru istoimenog turističkog naselja koje je sagradio grad Poreč šezdesetih godina prošlog stoljeća, a njime je deset godina upravljala jedna od najpoznatijih putničkih agencija u to vrijeme, zagrebački Generalturist.
Ovaj hotel ima slavnu prošlost, uskoro vrata otvara u novom ruhu, a uzbuđenje nije ništa manje nego 1979.
Vlasnik, kompanija Valamar, gradi ljetovalište Pical s pet zvjezdica, a u to je uložila oko 200 milijuna eura. Sam hotel Pical s petstotinjak soba i apartmana prve bi goste trebao primiti na proljeće
