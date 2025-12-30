Stipendije od 65 do 130 eura za stotinjak učenika i studenata

Ova stipendija mi jako puno znači jer se bavim robotikom i sudjelujem na brojnim natjecanjima. Ona mi uvelike olakšava pokrivanje dijela troškova, budući da robotika nije jeftin sport, a ni natjecanja nisu financijski nezahtjevna. Stipendija pomaže ne samo meni nego i mojim roditeljima. Naravno, uvijek treba ostaviti nešto i za kavu ili druženje, ali najveći dio stipendije namijenit ću upravo odlascima na natjecanja – rekao je Marin Rođak, učenik Elektrostrojarske škole Varaždin, jedan od primatelja županijske stipendije. Jučer su potpisani ugovori o stipendiranju učenika i studenata.

Varaždinska županija u ovoj školskoj, odnosno akademskoj godini, dodijelit će ukupno 97 novih stipendija, od čega 52 učeničke i 45 studentskih. Iznos stipendija je 65 eura mjesečno za učenike i 130 eura za studente, a isplaćuju se tijekom svih 12 mjeseci u godini, što župan Anđelko Stričak ističe kao jednu od specifičnosti županijskog sustava stipendiranja. – Stipendijama ne nagrađujemo samo izvrsnost već i pružamo podršku i učenicima te studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Također, dodatno nagrađujemo one koji tijekom godine ostvaruju zapažene rezultate na međunarodnim i svjetskim natjecanjima, kao i one koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Smatram da smo ovim modelom zaokružili važan segment potpore učenicima i studentima u njihovu obrazovanju. Uza sve ostalo što im Županija osigurava, od suvremeno opremljenih kabineta i laboratorija, kakve jedino mi imamo na ovom području, do velikog investicijskog ciklusa koji će im osigurati dovoljno prostora i uvjeta za rad, stipendije predstavljaju dodatnu nadogradnju tog sustava. Tradicionalno ih dodjeljujemo krajem godine kako bi naši učenici i studenti u novu godinu ušli s dodatnim optimizmom, veseljem i osjećajem sigurnosti – rekao je župan Stričak.

Za stipendije, nagrade i potpore za doktorske studije u Proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 350.000 eura. Naglasak je i na programima mobilnosti, u koje je uključen velik broj učenika. – Smatram da je ova stipendija zaista odlična prilika, posebno za studente medicine. Takva financijska pomoć iznimno nam je dobrodošla, primjerice za kupnju stručnih knjiga i drugih nastavnih materijala. Ova je inicijativa u svakom slučaju vrlo lijepa i korisna. Mi studenti itekako osjećamo rast cijena – iako su cijene u studentskim menzama ostale iste, poskupljenja u trgovinama vrlo su primjetna – rekla je Marija Klampfl, studentica četvrte godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.