Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Iz Hrvatske potpora za 40 dječjih vrtića u BiH

Danas je Me?unarodni dan obitelji
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
30.12.2025.
u 07:38

Ugovore vrijedne 1,350.000 eura u Mostaru je podijelio ministar Ivan Šipić. Projekti će, kaže, obuhvatiti više od 3700 djece

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Mostaru je podijelio ugovore vrijedne 1,350.000 eura za unaprjeđenje uvjeta i kapaciteta za predškolski odgoj s ciljem potpore ostanku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, izvijestilo je jučer Ministarstvo. Financijsku potporu ostvarilo je četrdeset dječjih vrtića koji provode program predškolskog odgoja na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. – Cilj pilot-poziva je pružiti podršku ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini te očuvanju njihove ravnopravnosti. Program se usmjerava na jačanje demografskog razvoja lokalnih zajednica i na konkretnu podršku roditeljima poboljšanjem uvjeta i kapaciteta predškolskog odgoja, kao i osiguravanjem kvalitetnih i dostupnih predškolskih programa i aktivnosti na hrvatskom jeziku – pojašnjavaju u Ministarstvu. Nakon što je uspješno prošla pilot-verzija poziva, on će se, dodaju, nastaviti i u 2027. i 2028., a za provedbu je osigurano 2,5 milijuna eura godišnje. Ministar Šipić istaknuo je na dodjeli kako je demografija najveći izazov Hrvatske i hrvatskog naroda nakon Domovinskog rata.

– Ministarstvo je odlučilo izravno pomoći hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, uza sve ono što Vlada Republike Hrvatske već godinama radi. Na ovaj se projekt javilo 60 ustanova, a danas smo dodijelili 40 ugovora vrijednih više od 1,350.000 eura. Ovo je značajna pomoć, ali i poruka koju želimo poslati roditeljima i djeci u Bosni i Hercegovini. Ovi projekti obuhvatit će više od 3700 djece i želim istaknuti da ovim projektima ne dijelimo djecu, pa su u njih uključena i djeca drugih nacionalnosti – kazao je ministar Šipić. Hrvatska će, dodao je, nastaviti pružati pomoć BiH kroz sve resore, s ciljem osiguranja kvalitetnijeg djetinjstva i bolje budućnosti svih obitelji. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić zahvalio je Ministarstvu demografije i useljeništva na ovom pilot-pozivu, kao i svima koji su izradili projekte i prijavili se. Ukupna pomoć Vlade Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini u ovoj godini, putem različitih programa i mjera, premašit će, kako je rečeno, 135 milijuna eura. 
Ključne riječi
potpora ugovori Hrvati u BiH BiH Ivan Šipić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!