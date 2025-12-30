Iz Hrvatske potpora za 40 dječjih vrtića u BiH

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Mostaru je podijelio ugovore vrijedne 1,350.000 eura za unaprjeđenje uvjeta i kapaciteta za predškolski odgoj s ciljem potpore ostanku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, izvijestilo je jučer Ministarstvo. Financijsku potporu ostvarilo je četrdeset dječjih vrtića koji provode program predškolskog odgoja na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. – Cilj pilot-poziva je pružiti podršku ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini te očuvanju njihove ravnopravnosti. Program se usmjerava na jačanje demografskog razvoja lokalnih zajednica i na konkretnu podršku roditeljima poboljšanjem uvjeta i kapaciteta predškolskog odgoja, kao i osiguravanjem kvalitetnih i dostupnih predškolskih programa i aktivnosti na hrvatskom jeziku – pojašnjavaju u Ministarstvu. Nakon što je uspješno prošla pilot-verzija poziva, on će se, dodaju, nastaviti i u 2027. i 2028., a za provedbu je osigurano 2,5 milijuna eura godišnje. Ministar Šipić istaknuo je na dodjeli kako je demografija najveći izazov Hrvatske i hrvatskog naroda nakon Domovinskog rata.

– Ministarstvo je odlučilo izravno pomoći hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, uza sve ono što Vlada Republike Hrvatske već godinama radi. Na ovaj se projekt javilo 60 ustanova, a danas smo dodijelili 40 ugovora vrijednih više od 1,350.000 eura. Ovo je značajna pomoć, ali i poruka koju želimo poslati roditeljima i djeci u Bosni i Hercegovini. Ovi projekti obuhvatit će više od 3700 djece i želim istaknuti da ovim projektima ne dijelimo djecu, pa su u njih uključena i djeca drugih nacionalnosti – kazao je ministar Šipić. Hrvatska će, dodao je, nastaviti pružati pomoć BiH kroz sve resore, s ciljem osiguranja kvalitetnijeg djetinjstva i bolje budućnosti svih obitelji. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić zahvalio je Ministarstvu demografije i useljeništva na ovom pilot-pozivu, kao i svima koji su izradili projekte i prijavili se. Ukupna pomoć Vlade Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini u ovoj godini, putem različitih programa i mjera, premašit će, kako je rečeno, 135 milijuna eura.