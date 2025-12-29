Od 'mjesta koje liječi' u Malom Lošinju, do glampinga i dvoraca

Svi oni koji su u zadnji trenutak odlučili dočekati Novu godinu u nekom hotelu ili kući za odmor u Hrvatskoj mogu birati od dočeka u luksuznom resortu na moru, hotelu u Zagorju, kućici u glamping kampu u Međimurju ili u kući za odmor u Slavoniji. Diljem Hrvatske nude se za doček raznovrsni aranžmani s jednim do tri noćenja širokog raspona cijena. U hotelu Bellevue u Malom Lošinju novogodišnji program traje puna tri dana, a u novogodišnjoj noći najavljuju i Cabaret Show, nastup DJ-a Matthewa Beea te Dina Petrića uz prateći band uživo. Za djecu je organiziran posebni novogodišnji program. Uvala Čikat na Lošinju još je od kraja 19. stoljeća zbog svoje specifične mikroklime na glasu kao "mjesto koje liječi", a posebno je bila popularna među bečkom aristokracijom. Cijene u hotelu Bellevue s pet zvjezdica počinju od 531 eura za dva noćenja s doručkom za dvije osobe i malo dijete u superior dvokrevetnoj sobi, a novogodišnji party u restoranu Bava Innovation, primjerice, uz bogatu novogodišnju buffet večeru i dva noćenja s doručkom u hotelu stoji 799 eura.

U hotelu Bristol u Opatiji se za 720 eura mogu provesti dvije noći u sobi s pogledom, na bazi polupansiona za dvije osobe i dijete do šest godina. Hotel Mirjana & Rastoke za 740 eura nudi dva noćenja u dvokrevetnoj sobi ili hotelskom apartmanu za dvije osobe, uz novogodišnju večeru i organizirani obilazak vodeničarskog naselja, a glamping resort Halicanum u Svetom Martinu na Muri u Međimurju za 450 eura nudi tri noćenja u glamping kućici za dvije osobe i jedno dijete do sedam godina besplatno, s doručkom. U hotelu Dvorac Jurjevec dvije osobe mogu dočekati Novu godinu i prenoćiti za 534 eura. Dvorac je sagrađen u 17. stoljeću. U hotelu Kaj cijena dva noćenja s doručkom za dvije osobe iznosi 650 eura. Tko se u agencijskoj organizaciji namjeravao otisnuti na neko novogodišnje putovanje u zadnji trenutak, nije se usrećio. Najčešći odgovor putničkih agenata jučer je glasio: sve je puno, rasprodano. – Ne, nemamo više ništa u last minute ponudi. Sve se prodalo i sve je išlo dobro, i europska i daleka putovanja. Bez problema smo napunili grupe za Kinu, Vijetnam, Dubai, Meksiko... Brzo se prodala i Kuba – odgovaraju nam u zagrebačkoj putničkoj agenciji Mondo Travel. Inače, za avionske novogodišnje aranžmane unutar Europe trebalo je u prosjeku 600 do 800 eura, za autobusna putovanja dostajalo je od 200 do 400 eura, dok su cijene aranžmana za daleke zemlje prelazile tisuću, pa i dvije tisuće eura. – I sve je dobro išlo, i skupo i jeftino – reći će u Mondo Travelu. U putničkoj agenciji Integral dodaju čak kako su kod njih najbolje išla daleka, egzotična putovanja.

Hotel Kaj Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Nemamo više ni jedan aranžman za doček Nove godine, a daleka putovanja su se prodavala čak i bolje nego lani – kažu u Integralu. Dakako, ne putuju samo Zagrepčani. Putovanja su zadnjih godina postala navika mnogim hrvatskim građanima, a, recimo, Primorcima i Dalmatincima i pravilo da tako obilježe dobru turističku sezonu. U pulskoj turističkoj agenciji Zeatours, primjerice, svjedoče o velikoj potražnji već za adventskim putovanjima. – Odlično su išla i jednodnevna i višednevna adventska putovanja, a za Novu godinu smo nudili Sarajevo i Budimpeštu. Za Sarajevo je cijena za trodnevno putovanje autobusom, s polaskom iz Pule i Rijeke, u last minuteu bila 225 eura. Budimpešta je bila 310 eura, a pune su grupe za obje destinacije. Zanimljivo je da već imamo i garantirane polaske za putovanja odmah nakon Nove godine. To do prije dvije, tri godine nije bila praksa – zadovoljni su u pulskoj agencija Zeatours. Tih dana krenut će, inače, i masovni odlazak Hrvata na europska skijališta. Procjene govore o 200.000 građana koji si zimi priušte skijanje. – Zadovoljni smo, iako je sezona gripe, nema puno otkazivanja zbog bolesti – kaže Dalibor Čanaglić iz Palma Travela.

Hotel Mirjana & Rastoke Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– Potražnja za skijanjem bila je, inače, otprilike na lanjskoj razini, koncentrirano na prvi tjedan siječnja, a malobrojni putnici su kombinirali skijanje i doček Nove godine na nekom od europskih skijališta – veli naš sugovornik. To zadovoljstvo, zbog svečanog novogodišnjeg programa i večere u pravilu je skuplje dvadesetak posto nego, recimo, skijanje u tjednu nakon Nove godine. No, pokazuje se iz godine u godinu, za dobar dio hrvatskih građana cijena nije presudna. Teško je, dakako, znati je li to zato što imaju neograničen budžet ili su im putovanja jednostavno postala navika od koje se ne odustaje, ali naši ljudi putuju nikad više. I to kako u inozemstvo, što će posvjedočiti u mnogim putničkim agencijama, tako i unutar Hrvatske. Samo za jedanaest mjeseci ove godine na domaćem moru i drugim putovanjima unutar zemlje bilo ih je više od tri milijuna i čak sedam posto više nego u tom razdoblju prošle godine. Usporedbe radi, prije devet, deset godina njihov broj se tek približavao broju od dva milijuna domaćih putovanja godišnje.