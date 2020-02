Milanka Opačić u imovinsku karticu dodala stotine kvadrata i dva psa

Možda ne sa sobom, ali, po novom, Milanka Opačić sve svoje nosi u imovinskoj kartici. Nula koja joj je “ispala”, kako je sama objašnjavala, kad je upisala da joj je kuća s okućnicom od 134 kvadrata u Dubravi vrijedna 200 tisuća kuna, sad je vraćena, a na početna 134 kvadrata dodan je još pokoji kvadrat. Točnije, njih 504 jer saborska zastupnica Stranke rada i solidarnosti u kartici iz ovog mjeseca prijavila je kuću s okućnicom u Dubravi od 638 kvadrata, koju je procijenila na 2,2 milijuna, a ne više na 200 tisuća kuna.

Uzimala pse na socijalizaciju

Promijenila je i iznos vrijednosti svog hibridnog automobila Toyote Auris iz 2011. koji je početkom prosinca 2019. vrijedio 74.100 kuna, a potom mu je u dva mjeseca cijena pala za 50 tisuća kuna, pa ga Opačić sad procjenjuje na 20 tisuća. Potrošila je u istom razdoblju zastupnica i gotovo sedam tisuća kuna štednje, dionica i dalje nema, a bivša dugogodišnja SDP-ovka, osim što je izmijenila obvezne rubrike, najnoviju je karticu dopunila i napomenom. Odnosno, dvjema “čupavim” opaskama jer Milanka Opačić u imovinsku je karticu, jedina među svojim kolegama u Saboru, upisala – dva psa.

Video - Kuća Milanke Opačić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlasnica je, kako je objasnila, dvoipolgodišnjeg udomljenog labradora te kujice cavalier king charles španijela, stare devet godina, koja je plaćena tisuću eura. Kako doznajemo, bivša ministrica svoje pse obožava pa je se u Dubravi, oko te kuće koja često mijenja kvadraturu i vrijednost, redovito može vidjeti u šetnji sa spomenutom kujicom Page, dok njezine goste na dvorištu redovito dočekuje veseli i zaigrani labrador.

Sudjelovala je parlamentarka još prije i u socijalizaciji pasa iz Centra za rehabilitaciju Silver, a tada se, navodno, i zaljubila u retrivere, odnosno srodne im labradore, kojeg je sada i vlasnica. Simpatično, kao što su sad ljubimci u kartici, samo na malo drukčiji način, i kuća zastupnice, na koju ćemo kratko podsjetiti, sad je u kartici narasla za 500 kvadrata.

Večernji je prije gotovo tri tjedna napravio analizu imovine svih saborskih zastupnika, a istaknula se upravo kuća Milanke Opačić od stotinjak kvadrata u Zagrebu, za koju je tvrdila da stoji samo 200 tisuća kuna. Kako, objašnjavala nam je sama Opačić.

– Iskreno, uopće ne znam kako se to dogodilo. Morala sam sad sve provjeriti i zaista ne znam u čemu je stvar. Kuća vrijedi 300 tisuća eura i taj je iznos u kartici stajao od 2011. do 2016. godine. U karticama od 2016. do danas pisalo je tih 200 tisuća kuna. Ali ne znam zašto, dogodila se pogreška – rekla je Milanka Opačić pa pretpostavila da se ili dogodio “feler” 2015. kad je počela digitalizacija kartica ili je “ispala nula” jer 300 tisuća eura otprilike su dva milijuna kuna.

Ispala nula

Što se tiče same prijave vrijednosti kuće u prethodnim karticama, koje je spominjala Opačić, u najstarijoj njezinoj dostupnoj kartici iz 2011. prijavljena je ista kuća s okućnicom od 134 četvorna metra, ali bez cijene. U 2012. zaista stoji da joj je tržišna vrijednost 300 tisuća eura, dok je 2013. godine rubrika “nekretnine” kod Milanke Opačić bila potpuno prazna.

Sljedeće, 2014., opet je u kartici kuća od 134 kvadrata vrijedna 300 tisuća eura, a od 2016. uredno stoji da je cijena nekretnine 200 tisuća kuna. Od ove godine opet je upisana vrijednost od 300 tisuća eura, odnosno 2,2 milijuna kuna, koliko je Opačić i kazala da joj kuća s okućnicom vrijedi, samo što, nije zgorega još jednom ponoviti, nije više riječ o 134 četvorna metra, nego o 638.

FOTO Kuća Milanke Opačić u Dubravi