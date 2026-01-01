Naši Portali
POMOGLI IM TRAGOVI VOZILA

Uhićen vozač koji je teško ozlijedio djevojčicu i pobjegao

Policija/ Ilustracija
PUZ
VL
Autor
Irena Vukas/Hina
01.01.2026.
u 15:38

Tijekom očevida policajci su pronašli tragove vozila temeljem kojih su provjerili više modela vozila i saznali dodatne informacije o vozaču

Jutros je uhićen vozač koji je na Silvestrovo, oko 21 sat, naletio na 16-godišnjakinju u središtu grada i teško je ozlijedio nakon čega je pobjegao s mjesta događaja, a policija će protiv njega podnijeti kaznenu prijavu. Policijski službenici očevidom su utvrdili da je tada nepoznati vozač, upravljajući osobnim automobilom naletio na 16-godišnju pješakinju koja je kolnik prelazila preko obilježenog pješačkog prijelaza, a nakon nesreće je pobjegao. Djevojčica je zadobila teške ozlijede i zadržana je u slavonskobrodskoj Općoj bolnici na liječenju.

Tijekom očevida policajci su pronašli tragove vozila temeljem kojih su provjerili više modela vozila i saznali dodatne informacije o vozaču. Utvrđeno je da se radi o 46-godišnjem vozaču koji je uhićen u novogodišnjem jutru, u 9,35 sati. Uhićeni vozač je recidivist koji je upravljao osobnim automobilom unatoč prethodno izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilima. Policijski službenici protiv osumnjičenog podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i kazneno djelo ne pružanja pomoći iz Kaznenog zakona te će biti predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave.
Ključne riječi
teške ozlijede djevojčica Slavonski Brod nesreća

