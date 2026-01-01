Naši Portali
POLICIJA ZBOG PIROTEHNIKE IMALA PUNE RUKE POSLA

Raketa eksplodirala 11-godišnjaku u šaci, prijavljeni i maloljetnici i roditelji

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
01.01.2026.
01.01.2026.
u 14:54

11-godišnje dijete je teško ozlijeđeno nakon što je s balkona kuće u Kaštelima pokušalo ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci

Svim policijskim upozorenjima usprkos, ispraćaj stare i doček Nove godine nije mogao proći bez pirotehničke kanonade pa je samo splitska policija zbog toga podnijela 22 prekršajne prijave. I da, bilo je i ozlijeđenih, od čega dvoje teško, a troje lakše. Splitska policija je zbog pirotehnike, kako su priopćili, imala 20 postupanja pri čemu su utvrdili da su u 15 od tih 20 događaja zbog kojih su intervenirali, pirotehniku koristila djeca mlađa od 14 godina. Rezultat toga je bila da su u policiju na razgovor pozvani roditelji te djece koji su prekršajno kažnjeni dok je pirotehnika oduzeta.

Nadalje, u PU splitsko-dalmatinskoj kažu i da je za šestero djece mlađih od 16 godina, koji su koristili pirotehniku, utvrđeno i da su bili u noćnom izlasku iza 23 sata bez pratnje roditelja, pa će o svemu biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad. Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina utvrđeno je i da su koristili nedozvoljenu pirotehniku, pa su oni privedeni, u postaju su im morali doći i roditelji, a maloljetnici su prekršajno kažnjeni. U konačnici splitska policija je oduzela ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava, a pojasnili su i da su oduzeta sredstva izuzetno opasna, jer se radi o kategorijama F2, F3, P1 (bengalka). Na koncu, kada se zbroje roditelji i djeca, ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe.

Što se tiče ozljeda, 11-godišnje dijete je teško ozlijeđeno nakon što je s balkona kuće u Kaštelima pokušalo ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci. Dijete zadobilo teške ozlijede šake, a nakon ukazane pomoći je pušteno je iz bolnice. Teže ozljede je zadobio i 26-godišnjak koji je u 31. prosinca 2025. u Dicmu koristio pirotehničko sredstvo F3, koje mu je eksplodiralo u ruci. On je zadržan na liječenju, a zbog pirotehnike su još tri osobe lakše ozlijeđene.

Pune ruke posla imala je i policija u Šibeniku koja je 31. prosinca 2025. u 17.45 kod trojice maloljetnika našla ukupno 539 komada pirotehničkih sredstva kategorija F2, F3 i P1. Maloljetnicima su pozvani roditelji, nakon čega su im oduzeta pirotehnička sredstva, a roditeljima su izrečeni prekršajni nalozi od po 130 eura. I još će o svemu biti obaviješten nadležni Zavod za socijalni rad.

Zagrebačka policija je pak zadnja dva dana 2025. uhitila dvojicu muškaraca u dobi od 33 i 36 godina. Pretragama njih, vozila i prostora koje su koristili u zagrebačkoj Dubravi kod njih je nađeno više od 28.000 komada razne pirotehnike koja je oduzeta, dok su oni prekršajno prijavljeni te su obojica dovedena na mjerodavni Prekršajni sud u Zagrebu.
Pogledajte kako je izgledao Trg bana Jelačića nakon novogodišnje proslave
Ključne riječi
ozljeda Nova godina petarde raketa pirotehnika

