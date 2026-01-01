Još jedno dijete ozlijeđeno zbog petardi

Jučer oko 20.30 sati na dvorištu obiteljske kuće u Varaždinskoj županiji prilikom korištenja pirotehničkih sredstava ozlijeđen je 10-godišnji dječak. On je zajedno s prijateljem palio pirotehnička sredstva i jedno od tih sredstava stavio na tlo te ga zapalio. Pirotehničko sredstvo aktiviralo se prije nego što se uspio udaljiti. - Dječaku je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, gdje je utvrđeno da je zadobio opeklinu II. A stupnja na dva prsta lijeve šake i opeklinu na tjemenu - izvijestila je danas policija koja ponovno apelira na sve roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti njihovo zdravlje. - Apeliramo i da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice i da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike - poručuju.

Sličan apel imaju i iz udruge Prijatelja životinja. - Doček Nove godine završio je u ponoć, no hrvatsko zakonodavstvo, protivno svrsi regulacije, dopušta ispucavanje pirotehnike i danas 1. siječnja, od jutra do ponoći. Time se nastavlja višednevna pucnjava kao da je riječ o produljenoj proslavi, a ne o još jednom danu uznemiravanja građana, djece i životinja-. Udruga smatra da se time nastavlja pravni apsurd da je ono što bi bilo prekršaj protiv javnog reda i mira bilo koji drugi dan u godini, danas potpuno dopušteno, iako se više ništa ne slavi.

Tzv. dani pirotehnike od 27. prosinca do 1. siječnja nemaju, ističu, nikakvo racionalno opravdanje. - Doček Nove godine traje nekoliko minuta, a zakon dozvoljava eksplozije bučnih pirotehničkih sredstava punih šest dana i noći. Svi oni koji su od 15. prosinca, kada je dopuštena prodaja, nabavili cijele arsenale pirotehnike, i 1. siječnja nastavljaju s terorom. Zakon to omogućava, iako bi donekle jedino imalo smisla da dopusti korištenje svjetlosne pirotehnike sat prije i sat poslije Nove godine – navode Prijatelji životinja.

- Noćas su stradale nebrojene životinje. Divlje životinje doživjele su ekstreman stres jer im je sluh višestruko osjetljiviji od ljudskog, a eksplozije dosežu i do 175 decibela. Ptice su u mraku panično uzlijetale, sudarale se s objektima ili umirale od iscrpljenosti i srčanog zastoja, dok su mladunci ostajali napušteni i nezaštićeni. Prestrašeni mali sisavci umirali su od posljedica straha, a ni mnogi psi i mačke nisu preživjeli novogodišnju noć zbog srčanih udara i šoka uzrokovanih stresom koji se gomilao cijeli prosinac. Dok su jedni nazdravljali, životinje su umirale zbog eksplozija – ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata Prijatelja životinja i dodaje da su "osim životinja, tijekom prosinca i 1. siječnja teško stradavaju i djeca, koja su i ove godine završavala s teškim ozljedama, amputacijama prstiju i oštećenjem vida".

Klopotan Kačavenda zaključuje da se potvrđuje da zakonska zabrana petardi i redenika nije dovoljna. - Policija ne može razlikovati legalno od ilegalnog ispucavanja. Kada odjekne snažna eksplozija, ne zna se je li grunula petarda ili zračna bomba znakovitih naziva ‘topovski udar’ ili ‘detonator’, za koje sami distributeri pirotehnike ističu da se njihov pucanj može usporediti sa zvukom najekstremnijih petardi. Zato je nužna zakonska zabrana sve ostale jednako bučne i razorne pirotehnike – kaže.