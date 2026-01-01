EU mijenja pravila za vozačke dozvole. Evo koje promjene čekaju vozače u Hrvatskoj

Nova direktiva Europske unije donosi značajne promjene u sustavu vozačkih dozvola koje će utjecati na sve vozače u Hrvatskoj. Među ključnim novostima su uvođenje digitalnih vozačkih dozvola, novi rokovi valjanosti te stroža pravila za mlade vozače, ali i mogućnost češćih liječničkih pregleda za one starije od 65 godina. Hrvatska, kao i ostale zemlje članice, ima rok od četiri godine za postupno uvođenje novih mjera, piše N1. Jedna od najvažnijih novosti je uvođenje digitalne vozačke dozvole, koja će biti dostupna na pametnim telefonima putem mobilne aplikacije. Iako će digitalna verzija postati standard, što bi trebalo pojednostaviti policijske kontrole i smanjiti rizik od zlouporabe, vozači će i dalje moći zadržati i koristiti klasičnu, fizičku vozačku dozvolu ako to žele.

Mijenjaju se i rokovi valjanosti. Dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina, dok će one za profesionalne kategorije, poput kamiona i autobusa, vrijediti pet godina. Za njihovo produljenje bit će obavezan liječnički pregled. Istraživanja su pokazala kako prometne nesreće u kojima sudjeluju stariji vozači često nisu posljedica nepažnje, već iznenadnih zdravstvenih problema poput srčanog ili moždanog udara. Nova direktiva daje državama članicama mogućnost da vozačima starijima od 65 godina odrede kraće rokove valjanosti vozačkih dozvola, a time i češće liječničke preglede. Pritom bi naglasak bio na provjeri vida i kardiovaskularnog zdravlja, koji su ključni za sigurnost u prometu.

Važno je napomenuti da direktiva ne nameće automatske zabrane niti jedinstvenu dobnu granicu. Odluka o tome hoće li se uvesti stroža pravila za starije vozače prepuštena je svakoj državi pojedinačno, pa ostaje za vidjeti hoće li se Hrvatska odlučiti za takav korak. Krovna europska organizacija za prava starijih osoba, AGE Platform Europe, upozorila je da bi automatsko uvođenje dobnih granica bez pojedinačne procjene sposobnosti vozača moglo predstavljati dobnu diskriminaciju. Budući da su statistički najrizičnija skupina u prometu, nova pravila stavljaju poseban naglasak na mlade vozače. Za sve nove vozače uvodi se probno razdoblje od dvije godine s nultom tolerancijom na alkohol i strožim kaznama za prekršaje poput korištenja mobitela ili nevezanja pojasa.

Zanimljiva je i mogućnost da mladi već sa 17 godina mogu polagati vozački ispit, no do punoljetnosti će smjeti voziti samo uz pratnju iskusne osobe. S druge strane, direktiva olakšava raniji ulazak u svijet profesionalnih vozača. Dobna granica za vozače kamiona spušta se na 18 godina, a za vozače autobusa na 21 godinu. Uz to, vozačima s B kategorijom omogućit će se, nakon dodatne obuke, upravljanje vozilima mase do 4,25 tona.