Proglašeno izvanredno stanje: Nekoliko desetaka poginulih i stotinjak ranjenih u poznatom skijalištu
22 OSOBE PRIJAVLJENE

U novogodišnjoj noći dijete u Kaštelima teško ozlijeđeno, petarda mu eksplodirala u ruci

PU splitsko dalmatinska
VL
Autor
Laura Puklin
01.01.2026.
u 11:58

Utvrdili su i kako je šestero djece mlađe od 16 godina koristilo pirotehniku iza 23 sata i da nisu bili u pratnji roditelja, o čemu su obavijestili Hrvatski zavod za socijalni rad

Djetetu (11) je eksplodirala petarda u ruci dok ju je pokušavalo ispaliti s balkona kuće, teško je ozlijeđeno, kažu iz PU splitsko-dalmatinske.  Također javljaju da su zaprimili još jednu dojavu o muškarcu (26) kojem je također petarda eksplodirala u ruci i koji je teže ozlijeđen. Zadržan je u bolnici. Navode kako su tri osobe lakše ozlijeđene zbog pirotehnike. "Policijski službenici su u cilju zaštite zdravlja djece i maloljetnika jučer nastavili intenzivne obilaske javnih površina. Policijski službenici imali su dvadeset postupanja. U petnaest događaja utvrđeno je da pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina radi čega su njihovi roditelji pozvani u službene prostorije i  prekršajno su kažnjeni, a pirotehnika je oduzeta", navode iz policije.

Utvrdili su i kako je šestero djece mlađe od 16 godina koristilo pirotehniku iza 23 sata i da nisu bili u pratnji roditelja, o čemu su obavijestili Hrvatski zavod za socijalni rad. "Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina policijski službenici su utvrdili da koriste nedozvoljenu pirotehniku. Dovedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji, pirotehnika je oduzeta i maloljetnici su prekršajno kažnjeni. Oduzeto je ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava. Oduzeta pirotehnička sredstva su izuzetno opasna, radi se o kategorijama F2, F3, P1 (bengalka). Ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe", izvijestili su. 
Ključne riječi
PU Splitska Ozljede petarda

