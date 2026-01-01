Naši Portali
Čeka nas najneizvjesnija turistička godina

Blagi turistički rast mogli bismo imati samo ako cijene ne budu rasle

Autor
Radmila Kovačević
01.01.2026.
u 13:42

Poskupljenja ne staju; cijene smještaja i restorana u studenom su kod nas više 8,7% nego prije godinu dana, a u EU mediteranskim zemljama 4,1%

Godina na izmaku za turizam je kao utješna nagrada: još jedan rekord je tu, ali tijesno, sa samo dva posto više gostiju i jedan posto više noćenja nego lani, uz blage minuse i u jednom od dva najturističkija mjeseca, srpnju. Ovakav ishod neće pretjerano promijeniti ni, zahvaljujući adventskim događanjima, solidno popunjen prosinac. Za prvih jedanaest mjeseci gostiju je bilo nešto manje od 21,4 milijuna, a noćenja nešto više od 109 milijuna i vjeruje se da se ovih prosinačkih dana brojka posve približila 110 milijuna noćenja. Ali, i lani ih je tijekom posljednjeg mjeseca u godini ostvareno oko 990.000. Za zemlju snažno na vezanu na turizam, naviklu da godinama, praktički uzastopce, donosi osjetno bolje rezultate, mršavi rekordi nisu bezazleni. To više što će se, financijski gledano, zbog inflacije Hrvatska vjerojatno morati zadovoljiti tek nominalnim rastom prema lanjskih 15 milijardi eura prihoda od stranih turista.

Ključne riječi
turisti ljeto noćenje ugostitelji turistička sezona turizam

