Na Staru godinu helikopter HRZ-a spašavao život: 'Spremni smo i uvježbani u svakom trenutku'

Na Staru godinu, u kasnim večernjim satima, posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovala je u hitnoj medicinskoj akciji prijevoza pacijenta priključenog na respirator, javljaju iz MORH-a.

Pacijent je prevezen iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, a akcija je provedena brzo, sigurno i profesionalno. Kapetan helikoptera, bojnik Branko Prgomet rekao je kako je akcija protekla u najboljem redu te naglasio visoku razinu spremnosti pilota: "Spremni smo i uvježbani za ovakve zadaće u svakom trenutku kada je pomoć najpotrebnija."

"Ova akcija još jednom potvrđuje predanost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pružanju potpore civilnim institucijama i građanima, neovisno o datumu, vremenu ili uvjetima, s ciljem zaštite i spašavanja ljudskih života", zaključuju u MORH-u.