Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA NA NEBU

Na Staru godinu helikopter HRZ-a spašavao život: 'Spremni smo i uvježbani u svakom trenutku'

HRZ
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 09:51

U noćnoj akciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pacijent je hitno prevezen iz Dubrovnika u Split

Na Staru godinu, u kasnim večernjim satima, posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovala je u hitnoj medicinskoj akciji prijevoza pacijenta priključenog na respirator, javljaju iz MORH-a.

Pacijent je prevezen iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, a akcija je provedena brzo, sigurno i profesionalno. Kapetan helikoptera, bojnik Branko Prgomet rekao je kako je akcija protekla u najboljem redu te naglasio visoku razinu spremnosti pilota: "Spremni smo i uvježbani za ovakve zadaće u svakom trenutku kada je pomoć najpotrebnija."

"Ova akcija još jednom potvrđuje predanost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pružanju potpore civilnim institucijama i građanima, neovisno o datumu, vremenu ili uvjetima, s ciljem zaštite i spašavanja ljudskih života", zaključuju u MORH-u.

FOTO Pogledajte kako je Hrvatska ušla u Novu godinu
1/100
Ključne riječi
spašavanje života pacijent helikopter MORH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!