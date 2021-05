Merkel: Na ljetovanje će moći putovati i oni koji još nisu cijepljeni

Njemačka kancelarka Angela Merkel optimistična je po pitanju ljetnih odmora u Europi i smatra da će biti mogući i za ljude koji još nisu cijepljeni protiv koronavirusa. Kada se, kako je istakla, vide niske vrijednosti incidencije nekih europskih partnerskih zemalja poput Portugala, "nadam se da svi možemo priuštiti ono što je bilo moguće i prošlog ljeta. Od kog trenutka će to biti moguće, to još ne mogu reći“, kazala je Merkel nakon samita EU u Portugalu, kada se putem video-linka uključila iz Berlina.

Merkel je još rekla: "Čini se da smo i mi u Njemačkoj prošli kroz treći val." Tamo gdje vrijednosti incidencije budu opadale, u Njemačkoj će postupno biti moguće više toga. "Nadam se da će to biti slučaj i sa cijelom Europom“, dodala je. Kancelarka je odgovarajući na pitanje naglasila da će mogućnost ljetnog odmora u Evropi "naravno" postojati i za one koji nisu cijepljeni, kao i prethodne godine. Tada je „tema cijepljenja još uvijek bila samo teoretska", a također, dodala je, nije bilo obaveze ni za obimna testiranja. Ona zbog toga uvijek iznova ponavlja: „Opadanje incidencije predstavlja slobodu za sve ljude", piše Deutsche Welle.

Na samitu se razgovaralo i o digitalnom certifikatu za cijepljene - takozvanom zelenom certifikatu, rekla je Merkel. Postoje tehničke pretpostavke za to, poput kompatibilnosti. Međutim, kako je pojasnila, još uvijek postoje neka bitna pitanja koja treba razjasniti, poput međusobnog priznavanja cjepiva koja nisu odobrena u EU.

Spahn: „Sjeverno umjesto Južnog mora"

Savezni ministar zdravlja Jens Spahn također je optimističan. On je za "Rheinische Post“ izjavio: "Unutar EU putovanja vjerojatno neće zavisiti od vakcinacije. Pomoću negativnih rezultata testiranja će se također lako moći kretati širom Europe."

VIDEO EU uvodi COVID putovnice, Vijeće Europe upozorava na ljudska prava

On sam, kako je rekao, planira provesti ljetni odmor u Njemačkoj. "U ovoj, nadam se, posljednjoj fazi pandemije, ne bih planirao nikakva velika daleka putovanja, Sjeverno more, umjesto Južnog mora, da tako kažem." No, on, kako je istakao, razumije da svi nakon ovih četrnaest, petnaest mjeseci, razmišljaju o ljetnom odmoru.

U pogledu otvaranja, Spahn je pozvao na obziran pristup. "Ako prebrzo dođe do otvaranja, ugrozit će se prethodni uspjeh." Zbog toga bi, rekao je, trebali prvo krenuti sa sadržajima koji se mogu organizirati vani: ugostiteljstvo na otvorenom, priredbe na otvorenom, zoološki vrtovi ili čak sportski događaji sa smanjenim brojem posjetilaca - "i naravno uvijek s propisanim razmakom i higijenskim mjerama".

Njemačka liječnička komora upozorava

Po pitanju ljetnog odmora, Njemačka liječnička komora upozorila je na skraćivanje intervala između dva cijepljenja AstraZenecom, kako bi se što ranije stekao status potpuno cijepljenog. Skraćivanje intervala mora se preispitati, izjavio je predsjednik ove asocijacije Klaus Reinhardt za "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Ako je to argument da ljudi ranije mogu imati koristi od ublažavanja mjera, mislim da je to upitno", naglasio je. Studije su pokazale da veći razmak između dva cijepljenja može imati pozitivne efekte na efikasnost vakcinacije.

Od ove nedjelje ljudi u Njemačkoj, koji su u potpunosti cijepljeni protiv koronavirusa ili koji su se oporavili od bolesti, ponovo imaju više sloboda. Uredba koju su nedavno donijeli Bundestag i Bundesrat stupila je na snagu u ponoć. Za one koji su cijepljeni i one koji su se oporavili, nema ograničenja po pitanju kontakata ili izlazaka, oni se također tretiraju ravnopravno s ljudima s negativnim rezultatima testa.