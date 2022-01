Ovo je migrant koji je već 9 godina u istom smještaju kao i Đoković: 'Moje godine su potrošene'

Oči svijeta usmjerene su na Melbourne Park Hotel otkad u njemu boravi najbolji tenisač svijeta Novak Đoković koji čeka na odluku suda vezanu uz njegovu žalbu na negativan odgovor na zahtjev za azil u Australiji i odluku o deportaciji iz zemlje.

I dok će Đoković provesti tek koji dan u tom hotelu, u njemu su brojni tražitelji azila koji već godinama čekaju na raspetljavanje svojeg pravog statusa. Jedan od njih je i Mehdi, koji je tamo došao kad je imao 15 godina, što je bilo prije devet godina.

- Imam 24 godine. Još uvijek sam ovdje. Pokušavam samo shvatiti kako ispuniti svoje dane. Moram preživjeti. Ako mogu spavati, spavam koliko mogu, inače pušim, gledam filmove, čitam knjige. Ali inače ne radim ništa, samo ležim na krevetu - govori Mehdi, piše The Guardian.

It's so sad that so many journalists contacted me yesterday to ask me about Djokovic. I've been in a cage for 9 years, I turn 24 today, and all you want to talk to me about is that.



Pretending to care by asking me how I am and then straight away asking questions about Djokovic.