Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
RAST U VELIKOJ BRITANIJI

Liječnik upozorio na eksploziju još jednog virusa: 'Izuzetno je zarazan jer je otporniji od drugih'

VIRUS
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.12.2025.
u 10:25

Iako većina simptoma traje oko dva dana, liječnici upozoravaju da uporni simptomi nakon tri dana mogu ukazivati na ozbiljnije komplikacije, posebice kod ranjivih skupina poput djece, starijih osoba ili onih s oslabljenim imunitetom.

Iako gripa hara ove zimske sezone, stručnjaci upozoravaju da se još jedan virus tiho širi. Naime, riječ je o adenovirusu, koji je uobičajen, ali izuzetno zarazni virus koji se rapidno širi, posebice tijekom zimskih mjeseci. U Velikoj Britaniji, gdje zdravstveni sustav već kolabira pod teretom porasta slučajeva gripe, adenovirus dodatno pogoršava krizu. 

Dr. Eric Sachinwalla, medicinski direktor za prevenciju i kontrolu infekcija u Jefferson Healthu, objasnio je da adenovirus, iako prisutan tijekom cijele godine, postaje posebno agresivan zimi. "Ovaj virus je izuzetno zarazan jer je otporniji od drugih virusa. Sapun, voda ili standardna dezinfekcijska sredstva ne mogu ga uništiti, što mu omogućuje da dulje preživljava na površinama“, rekao je Sachinwalla. Virus se najlakše širi u sredinama s intenzivnim kontaktom, poput škola, u javnom prijevozu, vojarnama...

Simptomi adenovirusa uključuju curenje nosa, upalu grla, visoku temperaturu, kratkoću daha, a u nekim slučajevima i konjunktivitis ili proljev, ovisno o soju virusa, a poznato je više od 60 različitih varijanti. Iako većina simptoma traje oko dva dana, liječnici upozoravaju da uporni simptomi nakon tri dana mogu ukazivati na ozbiljnije komplikacije, posebice kod ranjivih skupina poput djece, starijih osoba ili onih s oslabljenim imunitetom.

U Velikoj Britaniji, gdje se Nacionalna zdravstvena služba (NHS) bori s valom gripe koji preplavljuje bolnice, adenovirus dodatno opterećuje resurse. "Kombinacija hladnog vremena, smanjene stope cijepljenja protiv gripe i pojave ovog virusa stavila je Britaniju u ranjivu poziciju", upozorio je dr. Sachinwalla. Slični izvještaji stižu i iz drugih zemalja, gdje je zabilježen porast slučajeva adenovirusa

Za adenovirus trenutno ne postoji specifičan tretman. "Ako se zarazite, najbolje je odmarati se i pustiti da bolest prođe svojim tijekom“, savjetuje Sachinwalla. Liječnici preporučuju praćenje tjelesne temperature, jer vrućica iznad 40 stupnjeva može zahtijevati hitnu intervenciju. Ranjivim osobama savjetuje se da kontaktiraju liječnika prije dolaska u bolnicu kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja virusa.

Iako adenovirus ne može biti u potpunosti spriječen uobičajenim higijenskim mjerama, stručnjaci preporučuju često pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica i dezinfekciju površina jačim sredstvima. "Prevencija je ključna, ali moramo biti realni – ovaj virus je teško zaustaviti", naglasio je Sachinwalla. Dodao je da niska stopa cijepljenja protiv gripe dodatno povećava rizik od širenja virusnih bolesti ove zime, pozivajući građane da se cijepe kako bi barem smanjili pritisak na zdravstveni sustav.

Porast slučajeva adenovirusa zabilježen je diljem svijeta, a stručnjaci upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati tijekom blagdanske sezone kada se ljudi češće okupljaju. "Ovo nije samo britanski problem – suočavamo se s globalnim valom adenovirusa“, rekao je Sachinwalla, pozivajući na oprez i odgovornost, piše Daily Star

Ključne riječi
adenovirus virus

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!