Liječnik upozorio na eksploziju još jednog virusa: 'Izuzetno je zarazan jer je otporniji od drugih'

Iako gripa hara ove zimske sezone, stručnjaci upozoravaju da se još jedan virus tiho širi. Naime, riječ je o adenovirusu, koji je uobičajen, ali izuzetno zarazni virus koji se rapidno širi, posebice tijekom zimskih mjeseci. U Velikoj Britaniji, gdje zdravstveni sustav već kolabira pod teretom porasta slučajeva gripe, adenovirus dodatno pogoršava krizu.

Dr. Eric Sachinwalla, medicinski direktor za prevenciju i kontrolu infekcija u Jefferson Healthu, objasnio je da adenovirus, iako prisutan tijekom cijele godine, postaje posebno agresivan zimi. "Ovaj virus je izuzetno zarazan jer je otporniji od drugih virusa. Sapun, voda ili standardna dezinfekcijska sredstva ne mogu ga uništiti, što mu omogućuje da dulje preživljava na površinama“, rekao je Sachinwalla. Virus se najlakše širi u sredinama s intenzivnim kontaktom, poput škola, u javnom prijevozu, vojarnama...

Simptomi adenovirusa uključuju curenje nosa, upalu grla, visoku temperaturu, kratkoću daha, a u nekim slučajevima i konjunktivitis ili proljev, ovisno o soju virusa, a poznato je više od 60 različitih varijanti. Iako većina simptoma traje oko dva dana, liječnici upozoravaju da uporni simptomi nakon tri dana mogu ukazivati na ozbiljnije komplikacije, posebice kod ranjivih skupina poput djece, starijih osoba ili onih s oslabljenim imunitetom.

U Velikoj Britaniji, gdje se Nacionalna zdravstvena služba (NHS) bori s valom gripe koji preplavljuje bolnice, adenovirus dodatno opterećuje resurse. "Kombinacija hladnog vremena, smanjene stope cijepljenja protiv gripe i pojave ovog virusa stavila je Britaniju u ranjivu poziciju", upozorio je dr. Sachinwalla. Slični izvještaji stižu i iz drugih zemalja, gdje je zabilježen porast slučajeva adenovirusa

Za adenovirus trenutno ne postoji specifičan tretman. "Ako se zarazite, najbolje je odmarati se i pustiti da bolest prođe svojim tijekom“, savjetuje Sachinwalla. Liječnici preporučuju praćenje tjelesne temperature, jer vrućica iznad 40 stupnjeva može zahtijevati hitnu intervenciju. Ranjivim osobama savjetuje se da kontaktiraju liječnika prije dolaska u bolnicu kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja virusa.

Iako adenovirus ne može biti u potpunosti spriječen uobičajenim higijenskim mjerama, stručnjaci preporučuju često pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica i dezinfekciju površina jačim sredstvima. "Prevencija je ključna, ali moramo biti realni – ovaj virus je teško zaustaviti", naglasio je Sachinwalla. Dodao je da niska stopa cijepljenja protiv gripe dodatno povećava rizik od širenja virusnih bolesti ove zime, pozivajući građane da se cijepe kako bi barem smanjili pritisak na zdravstveni sustav.

Porast slučajeva adenovirusa zabilježen je diljem svijeta, a stručnjaci upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati tijekom blagdanske sezone kada se ljudi češće okupljaju. "Ovo nije samo britanski problem – suočavamo se s globalnim valom adenovirusa“, rekao je Sachinwalla, pozivajući na oprez i odgovornost, piše Daily Star.