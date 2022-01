Đokovićev otac: Hrvati, vi ste za nas isti narod, komšije i prijatelji

Srđan Đoković danas je vodio prosvjed u Beogradu nakon što je njegov sin Novak završio u karanteni u Australiji budući da mu je ukinuta viza.

Đoković stariji nakon toga je objasnio zašto vodi prosvjed te poslao poruku Hrvatima.

- Pokazuju da su svi oni Novak, da je to i borba za njih same, ne samo za Novaka. I za vas, ljude iz Hrvatske. Mi to nikad nismo razdvajali, pa ni Novak. To je za nas isti narod, komšije, prijatelji - rekao je Đoković za RTL.

Situaciju s prvi tenisačem svijeta prokomentirao je Đorđe Đoković, Novakov brat.

- Novak je do sada mogao napustiti Australiju, ali da je to učinio donekle bi priznao krivicu koje nema. Priznao bi poraz, a to nije opcija. Ostalo je još par dana do sudske odluke i vjerujem da će donijeti pravu odluku - rekao je Đorđe Đoković.

