Medvedev: Samo potpuna i konačna pobjeda Rusije jamstvo je protiv svjetskog sukoba

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev oglasio se na Telegramu i ponovno spominjao nuklearno oružje. Kako je naveo, samo je pobjeda Rusije "jamstvo protiv svjetskog sukoba".

Medvedev uvodno navodi kako je poznata teza zapadnih zemalja da se "Rusiji ne smije dopustiti da dobije rat".

- Što to zapravo znači? Ako ne Rusija pobjeđuje, onda će, izgleda, Ukrajina. Kao cilj Ukrajine u ratu, kijevski režim naveo je povratak svih teritorija koji su joj prije pripadali. To je prijetnja opstanku naše države i raspadu današnje Rusije. To znači izravni razlog za primjenu članka 19. Osnova državne politike Ruske Federacije u području nuklearnog odvraćanja - ističe.

- Tko onda planira nuklearni sukob? Što je to ako ne izravno izazivanje svjetskog rata uz uporabu nuklearnog oružja? Nazovimo stvari pravim imenom. Zapadne zemlje guraju svijet u globalni rat. A samo potpuna i konačna pobjeda Rusije jamstvo je protiv svjetskog sukoba - zaključio je Medvedev.

