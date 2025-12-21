Novi detalji ubojstva u Međimurju: 28-godišnjak bratića ubio hicem u glavu

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja 28-godišnjeg osumnjičenika Antonija Lajtmana zbog kaznenog djela ubojstva bratića Mihaela Lajtmana i dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak 8. srpnja 2025., na području Male Subotice, u cilju da ga usmrti, ispalio jedan hitac iz pištolja u zatiljni dio glave 33-godišnjaka, nanijevši mu ozljede uslijed kojih je preminuo na mjestu događaja.

Također se, ističu u DORH-u osnovano sumnja da je osumnjičenik u određenom vremenskom razdoblju držao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i komad streljiva, čije posjedovanje je građanima zabranjeno. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Varaždinu određivanje istražnog zatvora protiv 28-godišnjeg osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji je prijedlog prihvaćen te je osumnjičeniku određen istražni zatvor iz navedenih zakonskih osnova.