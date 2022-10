Kijev se probudio pod raketama, dijelovi grada bez vode i struje; Britanci: 'Rusi šalju rezerviste bez oružja'

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga tvrdi da Rusija namjerava povući svoje teško topništvo iz Hersona. Ruske snage planiraju ukloniti svoje topništvo s desne obale rijeke Dnjepar u regiji Herson te je moguće da će ga premjestiti na druga područja prve crte.

Tijek događaja:

8:33 - Ihor Terehov, gradonačelnik Harkiva, rekao je da su grad pogodile dvije rakete koje su gađale "objekt ključne infrastrukture". Eksplozije su zabilježene i u gradovima Zaporižija i Čerkasi.

"Ruski gubitnici nastavljaju ratovati protiv civilnih objekata", napisao je Andrij Jermak, predstojnik ureda predsjednika Volodimira Zelenskog, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

8:27 - ''Još jedna serija ruskih projektila pogodila je kritičnu infrastrukturu Ukrajine. Umjesto da se bori na bojnom polju, Rusija se bori protiv civila. Nemojte opravdavati ove napade nazivajući ih 'odgovorom'. Rusija to čini jer još uvijek ima rakete i volju ubijati Ukrajince'', komentirao je jutrošnje napade na svom Twitteru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2022

8:17 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije ažuriranje oko situacije u Ukrajini, navodeći kako je Moskva rasporedila ''tisuće novomobiliziranih rezervista'' na fronte diljem Ukrajine.

Dodali su kako su ti rezervisti, u brojnim slučajevima, bili ''slabo opremljeni''.

''U rujnu su neki ruski dužnosnici bili zabrinuti da neki nedavno mobilizirani rezervisti stižu u Ukrajinu bez oružja''.

''Fotografije pokazuju vlasti rezervistima najčešće daju AKM puške. Brojne puške su u lošem stanju i gotovo se ne mogu upotrijebiti'', dodali su.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2ZQnn5d7fS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EqeG41LZiK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 31, 2022

8:09 - Reporterka The Guardiana Isobel Koshiw izvijestila je jutros o eksplozijama u Kijevu.

''Čini se kako su eksplozije bile van centra Kijeva. U nekim dijelovima grada nestalo je struje i ode. Zaporižje, Harkiv i Čerkasi su takođerp pogođeni. Ukrajinske vlasti upozorile su građane da se sklanjaju kada se oglase sirene jer se očekuje još napada danas'', navela je na svom Twitteru.

Ranije je izvijestila kako su se u Kijevu čule četiri eksplozije.

Explosions so far seem to have been outside Kyiv city centre. Electricity, water out in some parts of Kyiv. Zaporizhzhia, Kharkiv and Cherkasy hit too.



Ukraine’s emergency services issued an alert urging people to obey the sirens, seek shelter, as they expect more attacks today https://t.co/OmZRpLEsku — Isobel Koshiw (@IKoshiw) October 31, 2022

7:51 - Glavni grad Ukrajine Kijev jutros je pogođen nizom projektila. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su pogođeni objekti kritične infrastrukture.

- Zbog udara na objekte kritične infrastrukture odsječen je dio glavnog grada. U nekim područjima nema vodoopskrbe. Sve službe rade. Više detalja – kasnije - izvijestio je Kličko.

7:20 - Prema ukrajinskim dužnosnicima i izvješćima lokalnih medija jutros se u Kijevu čulo nekoliko eksplozija.

Viši predsjednički savjetnik Anton Geraščenko rekao je da su "najmanje tri" eksplozije odjeknule diljem grada dok je "40 ruskih krstarećih projektila" ispaljeno na Ukrajinu. The Kyiv Independent je tvitao: “Oko 7-8 eksplozija čulo se u Kijevu i kijevskoj regiji rano u ponedjeljak. Uzrok eksplozije trenutno nije poznat.”

7:00 - Diljem Ukrajine jutros su se oglasila upozorenja na zračni napad. Karta koju su podijelile oružane snage Ukrajine pokazala je velike dijelove ukrajinskog teritorija pod uzbunom, uključujući regije Kijev, Harkov, Sumi, Zaporižje i Odesa. Novinar Guardiana također je potvrdio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u glavnom gradu nešto poslije 7 ujutro u ponedjeljak.

6:45 - Dok Ukrajina izvještava da se ruske snage pripremaju povući svoje jedinice iz južne regije Herson, dužnosnici postavljeni u Moskvi izvješćuju da situacija "ostaje nepromijenjena".

- Grad Herson nastavlja živjeti svojim životom. Svi koji žele napustiti desni dio regije Herson mogu se slobodno kretati organiziranim prijelazima. Stanje ostaje nepromijenjeno - napisao je na Telegramu Guverner regije lojeg je imenovala Moskva Kirill Stremousov.

- Ukrajinske snage "nastavljaju gomilati svoje snage za izvođenje protuofenzive na Herson - dodao je Stremousov.

