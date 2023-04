Masakr automatskom puškom: Prije 25 godina ubio je mladu konobaricu i šest gostiju kafića

Ma koliko se trudili da zaborave, krvoproliće, koje se dogodilo tog kobnog, 14. travnja 1998., Brođani i danas dobro pamte. U Večernjakovoj arhivi pronašli smo članak o tom nesretnom događaju. Dan je već bio na izmaku kada se 50-godišnji Antun Matajić, iz sela Završje, kod Slavonskog Broda, fićom dovezao u Podvinje. Oko 22 sata ušao je u mjesni kafić, 'Trenk', u kom je, prije par sati, već bio s prijateljem, na piću. U lokalu su ga svi dobro poznali, jer je, na toj adresi bio čest i redovan gost.

Osim mlade konobarice i vlasnice, u kafiću je tada bilo i osam gostiju. Sve ih je poznao i svi su oni poznali njega. Naručio je konjak, no nije ga ispio do dna. Na šank je stavio 10 kuna te je izašao iz kafića i otišao do svog auta, koji je bio na parkingu lokala. Baš ništa u njegovom ponašanju nije nagovještavalo da će Antun Matajić, samo par trenutaka kasnije, u svom sumanutom pohodu, ugasiti sedam mladih života.

Pucao je nasumce i ubijao

Matajić je iz svog fiće uzeo automatsku pušku. Naoružan je, potom, ušao u lokal te je cijev uperio prema gostima kafića. Jedan od njih je uzviknuo, “Tunja, to nije u redu!”. “I neće biti u redu”, odgovorio je Matajić i otvorio vatru iz kalašnjikova. Pucao je nasumce, a rafali su kosili sve pred sobom. Gosti lokala, njegovi poznanici, padali su mrtvi, no on nije prestajao pucati. Kada je kiša metaka konačno stala, nastala je zaglušujuća, grobna tišina. Potom su ponovo odjeknuli pojedinačni pucnjevi - žrtvama, koje su, mrtve, ležale u krvi, ubojica je, iz pištolja, ispalio još po jedan metak u glavu.

Ubio je sedmero, a potom svratio na konjak

Nakon počinjenog masakra, Matajić je izišao iz lokala, te se odvezao s mjesta zločina. - “Upravo sam ubio osam ljudi”, rekao je šokiranim gostima drugog kafića, u koji je navratio, nakon počinjenog, višestrukog ubojstva. Uzeo je, potom, bocu konjaka, izjurio iz lokala i odvezao se dalje. Došavši na kraj makadamskog puta, pored novog strelišta kod jezera Petnje, nedaleko od sela Završje, u automobilu je aktivirao bombu. U noći, u srijedu, oko 1.45, policajci su začuli eksploziju, a oko 2.15 ugledali su buktinju. U izgorenom automobilu, pronašli su tijelo muškarca, pored kojeg je bila automatska puška.

Masakr je preživjelo samo troje

Nakon Matajićeva suludog pohoda, na podu lokala, u krvi je ležalo sedam mrtvih te još jedan muškarac, koji je bio teško ranjen. Bez ozljeda su prošli samo vlasnica kafića, M.S. i gost, D. Ć. Njih su se dvoje, kada je počela pucnjava iz kalašnjikova, bacili na pod, iza šanka, te su izbjegli metke.

Foto: Arhiva VL

Na mjesto sedmerostrukog ubojstva, ubrzo je stigla policija. Istraga je pokazala da je Matajić, te kobne noći, ubio 22-godišnju konobaricu, Gordanu Lesar, te goste lokala od kojih je najmlađi, Marijan Špehar, imao samo 17-godina. Te su noći ubijeni i 23-godišnji Pavo Barišić, godinu dana stariji, Ilija Odobašić, 33-godišnji Tomislav Farkaš, te 35-godišnji Ivica Sabljak i 41-godišnji Ivan Vrdoljak.

Sreću u nesreći imao je tada 44-godišnji I. R., koji se, također, našao na meti ubojice. U pucnjavi je zadobio teške i po život opasne ozljede, no preživio je, iako se sa sjećanjima na krvoproliće, ni 20 godina kasnije, nije lako nosio.

„Pratit će me to do kraja života. Svaki dan, ispočetka, trudim se to sve zaboraviti, a vjerujte, nije lako. Ne želim se sjećati“, rekao je, dva desetljeća nakon masakra, novinaru 24sata, čovjek koji je preživio masovno ubojstvo u Podvinju.

Sjećanje na noć strave mještanima Slavonskog Broda i danas ledi krv u žilama. Kafić 'Trenk', u kom je ubijeno sedmero ljudi, više nije otvorio svoja vrata, a zgrada je godinama zarastala u grmlje.