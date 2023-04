Bila je miljenica makedonskih i inozemnih direktora: U stanu joj našli 4000 pari cipela, 100 bundi...

Od "Carrie" Bradshaw, fiktivnog lika hit serije „Seks i grad“, preko žena svjetskih diktatora, Elene Ceausescu i Imelde Marcos, pa do tajnica tvrtki i Vlada - sve žene vole cipele, no neke „život na visokoj štikli“, ipak vole malo više od drugih. Jedna od njih je i akterica trenutno aktualne priče o cipelama, Sandra Zeljko, tajnica u više Vlada, koja je, uz bivšeg šefa kabineta Zorana Milanovića, Tomislava Sauchu, osuđena u aferi 'Dnevnice'. U stanu te državne službenice pronađeno je, naime, 80-ak pari cipela, čija je ukupna vrijednost procijenjena na oko 40.000 kuna, odnosno, nešto malo više od 5300 eura.

"Ja moram napomenuti da nemam djecu, ja sam sama i od svoje plaće kupovala ono što sam htjela", naglasila je Zeljko, koja smatra da su se istražitelji nepravedno ulovili cipela kao 'glavne atrakcije'. Prilikom iznošenja obrane, izjavila je kako je, za par cipela, platila najviše 1000 kuna, dok je one skuplje, markirane modele, kako tvrdi, kupovala na popustima većim od 50 ili 70 posto.

No, Večernjakova arhiva, otkriva da je naša Sandra Zeljko, bar prema broju pari cipela, „mala beba“, u odnosu na tajnicu i prevoditeljicu tvrtke „Eksimport“, iz Sjeverne Makedonije. I za nju se, kao i za njenu kolekciju cipela, saznalo kada se „proslavila“ u aferi generalnih direktora, koja je drmala Skopje, 1985. godine. U privrednom je kriminalu tada, s „prstima u pekmezu“, uhvaćen čak 41 generalni direktor, nešto manje komercijalnih direktora i velik broj šefova. No, osim kriminala, zajednička slabost generalnim direktorima bilo je i darivanje tajnice. U stanu te miljenice makedonskih, ali i inozemnih šefova tvrtki, pronađeno je tada čak 4000 pari cipela. No, to nije sve, uz cipele, pronađeno je i 2000 neotvorenih bočica skupih parfema te 100 skupocjenih bundi, koje su joj darovali domaći i inozemni generalni direktori.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti.

Zahvaljujući njihovoj darežljivosti, Makedonka je, po broju pari cipela, pretekla ne samo našu Sandru Zeljko, nego čak i nekadašnju prvu damu Filipina, Imeldu Marcos. Naime, dok su mnogi Filipinci živjeli u siromaštvu, supruga bivšeg filipinskog diktatora, imala je impozantnu kolekciju od oko 3000 pari cipela. Nakon što je napustila rezidenciju Malacañang, svijetom je odjeknula vijest o njenoj raskošnoj garderobu, u kojoj je osim tisuća pari cipela, bilo i 15 bundi od nerca, 508 haljina i 888 torbica. No, čak je Imelda Marcos mogla pozavidjeti korespondentici iz Skopja, koja je imala 1000 pari cipela više od nje.

Kako se čini, tko živi na prevelikom broju „visokih štikli“, često nisko pada. I Sandra Zelko i tajnica iz Skopja, našle su se u aferama. No, ova druga ljubiteljica cipela ipak je prošla bolje - nije ni za što optužena, jer niti jednim svojim potpisom nije sudjelovala u sumnjivim trgovinskim transakcijama. Stoga je, sve pronađeno u njenom stanu, ostalo u njenom vlasništvu. U domaćoj priči, ljubiteljica cipela nije prošla nekažnjeno. Vrhovni sud odbio je žalbe te je time pravomoćna postala presuda zagrebačkog Županijskog suda, kojom je Zeljko, u aferi Dnevnice, osuđena na četiri i pol godine zatvora, naravno, ne zbog kolekcije cipela.