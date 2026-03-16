Male laži: I bebe mlađe od godinu dana prakticiraju varanje

Možda još nisu napravile prvi korak niti izgovorile prvu riječ, ali neke bebe već prije prvog rođendana savladavaju osnove obmane, pokazuje novo istraživanje. Studija temeljena na intervjuima sa 750 roditelja sugerira da već oko desetog mjeseca života oko četvrtine djece prakticira neki rudimentarni oblik lukavstva. Među njima su pretvaranje da ne čuju roditelje, skrivanje igračaka ili jedenje zabranjene hrane izvan pogleda odraslih. Do treće godine, prema odgovorima roditelja, djeca postaju vještiji, kreativniji i učestaliji “izmišljači”. - Bilo je fascinantno otkriti kako se dječje razumijevanje i korištenje obmane razvija od iznenađujuće rane dobi i postupno nadograđuje tijekom prvih godina života - rekla je Elena Hoicka, profesorica obrazovanja na Sveučilištu u Bristolu i glavna autorica istraživanja, prenosi Guardian.

Hoicka ističe da je dosad bilo vrlo malo istraživanja o najranijim oblicima varljivog ponašanja. - Prijašnja su istraživanja često promatrala obmanu kao nešto vrlo sofisticirano, što zahtijeva razvijene jezične vještine i dobro razumijevanje tuđih misli - kaže. Novo istraživanje nadahnuto je i studijama o ponašanju životinja, u kojima je zabilježena prividna obmana i bez verbalne komunikacije. Čimpanze se, primjerice, često skrivaju kako bi jele hranu izvan pogleda dominantnijih članova skupine, dok je kod nekih ptica zabilježeno lažno oglašavanje uzbune kako bi lakše ukrale hranu. - Nije da se sposobnost obmane iznenada pojavi s tri ili četiri godine. Rani oblici nisu nužno potpuna obmana. Vjerojatnije je da je riječ o pokušaju da se izvuku iz neke situacije ili dobiju dodatnu poslasticu - kaže Hoicka.

Dodaje i osobno iskustvo: - Kao majka troje djece mogu potvrditi koliko znaju biti domišljati. Skriveno jedenje slatkiša ili čokolade ispod stola ili u kupaonici čest je trik. Istraživači su roditeljima više od 750 djece u dobi od rođenja do 47 mjeseci iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Australije i Kanade postavili niz pitanja o razvoju obmanjujućeg ponašanja njihove djece.

Neki roditelji naveli su da su prve naznake prepoznavanja takvog ponašanja uočili već oko osmog mjeseca života. Pokazalo se i da je takvo ponašanje relativno često: kad djeca jednom počnu koristiti trikove, polovica onih koje su roditelji opisali kao „male varalice“ nešto je potajno učinila već u posljednja 24 sata. Oko druge godine obmana se uglavnom temelji na radnjama ili vrlo jednostavnim odgovorima, primjerice pretvaranju da ne čuju roditelja kad kaže da je vrijeme za spremanje igračaka, skrivanju stvari od drugih ili poricanju – poput djeteta koje je pojelo čokoladu, ali na pitanje je li to učinilo odmahuje glavom.

Do treće godine djeca počinju razumjeti i koristiti složenije oblike obmane, što često uključuje razvijenije jezične vještine i bolje razumijevanje kako razmišljaju drugi ljudi. - To može značiti pretjerivanje, umanjivanje ili potpunu izmišljotinu, primjerice laž poput ‘duh je pojeo čokoladu’ - kaže Hoicka. Djeca tada počinju i prešućivati informacije – primjerice, točno će reći roditeljima da ih je brat ili sestra udarila, ali neće spomenuti da su oni prvi udarili.

Prema autorima, rezultati bi trebali umiriti roditelje i odgojitelje jer pokazuju da je takvo ponašanje normalan dio razvoja male djece, ali i pomoći im da prepoznaju koje se vrste „trikova“ mogu očekivati kako bi „uvijek bili korak ispred dječje domišljatosti“. Jennifer Saul, profesorica filozofije i stručnjakinja za pitanje obmane na Sveučilištu Waterloo u Kanadi te suautorica istraživanja, ističe da su se filozofi dugo bavili moralnošću ljudske obmane, ali gotovo uvijek u kontekstu odraslih. „Ovo istraživanje pokazuje koliko složenosti ostaje neprimijećeno kada se fokusira samo na odrasle“, kaže. Rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu Cognitive Development.