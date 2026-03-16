DRAMA OKO VRTIĆA

Roditelji u Sunji na nogama: U zadnji tren spašen rad jedinog vrtića

Ilustracija dječjeg vrtića
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Danijel Prerad
16.03.2026.
u 11:25

U zadnji tren, u nedjelju navečer, ipak se sastalo upravno vijeće vrtića, a čiji su članovi ranije dali ostavke. U nedjelju navečer su članovi povukli ostavke, izabrali jednu v.d. ravnateljicu na dva sata, koja je zatim izabrala novo upravno vijeće vrtića, a koje je na koncu imenovalo drugu v.d. ravnateljicu

Tridesetak roditelja okupilo se ovoga ponedjeljka  ispred zgrade općine Sunja uznemireni najavom kako bi jedini dječji vrtić „Bambi“ u Sunji mogao prestati s radom jer je ravnateljica dala ostavku 2. ožujka, a v.d. ravnatelja nije izabran. No, u zadnji tren, u nedjelju navečer, ipak se sastalo upravno vijeće vrtića, a čiji su članovi ranije dali ostavke. U nedjelju navečer su članovi povukli ostavke, izabrali jednu v.d. ravnateljicu na dva sata, koja je zatim izabrala novo upravno vijeće vrtića, a koje je na koncu imenovalo drugu v.d. ravnateljicu. Sad bi napokon trebao biti i hitno raspisan natječaj za novog ravnatelja, a kako bi vrtić mogao nastaviti normalno funkcionirati.

No, do jučer se činilo kako će, zakonski, dječji vrtić ostati bez mogućnosti rada jer je isticao rok za odabir vršiteljice dužnosti ravnatelja vrtića. Iako je u ponedjeljak predstavnike roditelja primila načelnica Sunje Ivanka Crnko, koja je rekla kako je situacija bila pod kontrolom, roditelji su i dalje nezadovoljni smatrajući kako je nedostajalo informacija i transparentnosti oko toga što se događa u vrtiću.

 „Odnos načelnice prema vrtiću i odgajateljicama, kao i nama roditeljima nije bio dobar. Nije raspisan natječaj, pustilo se do zadnjeg da visi rad vrtića. Nismo znali hoćemo li voditi djecu u vrtić danas  ili nećemo. Bili smo jednostavno prisiljeni okupiti se ovdje i tražiti informacije.“ – rekla nam je Dijana Ćorak, majka djeteta s teškoćama koje pohađa vrtić.

S njom se slaže i  Mateja Mrđenović, čije dijete također pohađa vrtić. „Puno je ovdje bilo informacija svakakvih. Postojao je problem cijelo vrijeme i pitam se je li se baš morao rješavati u zadnji tren, u nedjelju navečer, a da mi ne znamo kako ćemo s djecom danas. Nemaju svi baku ili rodbinu da mogu ostaviti dijete nekome.“ – rekla je Mateja.

U vrtiću je ukupno osam odgajateljica na 73-oje djece, od kojih su četiri odgajatelja sa odgovarajućom stručnom spremom. Načelnica Ivanka Crnko, koja je na vlast došla prošle godine istaknula je kako su sve odbile prihvatiti funkciju v.d. ravnatelja vrtića što je zakompliciralo situaciju, ali tvrdi ako bi sada, kada je v.d. pronađen prakitčki u zadnji tren, sve trebalo ispasti u redu. Nije dala objašnjenje zbog čega se roditeljima u tom razdoblju , od trenutka ostavke ravnateljice, do danas nije dala nikakva informacija o situaciji.

No, postoji u sunjskom vrtiću i onaj dugogodišnji problem, a to su izuzetno niske plaće što je proteklih godina dovelo i do odlaska više odgajateljica iz sunjskog vrtića.  „Izgubili smo kvalitetne djelatnice, a nove je teško pronaći. Bojimo se da će otići i ove postojeće. Trebaju ih zadržati, a mislim da, kakvo god bilo stanje u općini, za to novac trebaju pronaći“ – rekla je Mateja Mrđenović.

Ključne riječi
roditelji vrtić Sunja

