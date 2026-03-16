VIDEO Praznik demokracije u uzavreloj Mađarskoj

Premijer poput Viktora Orbána rađa se jednom u 100-150 godina. Zato smo jako ponosni na njega. Njegov je cilj učiniti Mađarsku ponovo velikom. Kao što smo bili prije otprilike 150 godina. Definitivno moramo glasati za njega i moramo pobijediti na ovim izborima. U suprotnom, Mađarska će izgubiti svoju poziciju broja jedan, koju trenutno imamo u svijetu - govori nam Orbánov simpatizer po imenu Isztvan dok razgovaramo u nedjelju na skupu stranke Fidesz na trgu ispred zgrade mađarskog parlamenta. Rijeke Orbánovih pristaša slile su se preko Margaretinog mosta do trga Kossuth, a među bezbrojnim mađarskim zastavama vidjeli smo vrlo jasno i neke koje prikazuju veliku Mađarsku s teritorijem koji obuhvaća i hrvatsku Baranju i Rijeku i Kvarner, a i dijelove teritorija drugih država; tako da Isztvanovo spominjanje Orbána koji će Mađarsku učiniti ponovo velikom možda nije puki prijevod predizbornog gesla američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojem se Orbán i njegovi dive.