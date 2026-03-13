VIDEO Stravičan pad na planini: Ljudi su mislili da je kraj, a onda se dogodilo ovo

Jedan planinar doživio je dramatičan pad na najvišoj planini u Poljskoj, no unatoč opasnoj situaciji prošao je gotovo bez ozljeda, piše Daily Mail. Nesreća se dogodila na planini Rysy, strmoj i stjenovitoj planini visokoj oko 2500 metara. Vrh, prekriven snijegom, nalazi se u istočnom dijelu planinskog masiva Tatra, na granici između Poljske i Slovačke.

#ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound - thisisslovakia @thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia

Prema navodima lokalnih medija, planinar je tijekom uspona prošle subote napravio pogrešan korak na stazi koja vodi s vrha Rysyja. Iako su vremenski uvjeti bili dobri, uz slab vjetar i stabilno vrijeme, izgubio je ravnotežu i počeo nekontrolirano kliziti niz strmu padinu. Tijekom pada nekoliko se puta nasilno prevrnuo niz planinu, što je izazvalo paniku među ljudima koji su se nalazili u blizini. Svjedoci su odmah potrčali prema njemu i počeli dozivati pomoć, strahujući od najgoreg.

Dramatičan trenutak zabilježila je kamera pričvršćena na kacigi njegova suputnika koji je snimao uspon. Unatoč svemu, planinar je prošao gotovo nevjerojatno dobro. Jedina ozljeda na koju se požalio bila je bol u malom prstu. Njegov prijatelj, koji je po struci liječnik, odmah ga je pregledao i utvrdio da nema ozbiljnijih ozljeda. Nakon toga su zajedno uspjeli nastaviti silazak s planine bez potrebe za spašavanjem.