Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FORBESOVA LISTA

Objavljena lista najbogatijih ljudi na svijetu po državama: Na njoj i Hrvat, bogatstvo mu prelazi 2 milijarde dolara

Russia reveals its judo team for 2020 Tokyo Olympics
Foto: Sergei Bobylev/NEWSCOM
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
13.03.2026.
u 09:35

Po broju milijardera prednjače Sjedinjene Američke Države s 989 milijardera, a slijede Kina s više od 600 te Indija s njih 229.

Iako se na vrhu liste najbogatijih ljudi svijeta i dalje nalazi Elon Musk, broj milijardera u svijetu nastavlja rasti. Prema najnovijem pregledu časopisa Forbes, ove godine čak 80 zemalja i teritorija ima barem jednog milijardera, što je dvije više nego prošle godine. Priče o njihovom uspjehu često su vrlo različite.

Jedan od zanimljivijih primjera dolazi iz Afganistana. Poduzetnik Mirwais Azizi napustio je zemlju tijekom sovjetsko-afganistanskog rata 1988. godine s tek 700 dolara. Nakon dolaska u Dubai pokrenuo je posao u tekstilnoj industriji, a kasnije se prebacio na nekretnine. Danas njegova kompanija Azizi Developments ima više od 60 projekata te gradi toranj koji bi trebao postati drugi najviši na svijetu.

Pakistan je također ponovno dobio predstavnika na Forbesovoj listi zahvaljujući mladom poduzetniku Sualehu Asifu, suosnivaču AI alata za programiranje Cursor, čije se bogatstvo procjenjuje na više od milijardu dolara. Na vrhu globalne ljestvice i dalje je Elon Musk, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 839 milijardi dolara. Među najbogatijima nalaze se i brojni tehnološki i industrijski poduzetnici, uključujući i suosnivača Googlea Larryja Pagea.

Po broju milijardera prednjače Sjedinjene Američke Države s 989 milijardera, a slijede Kina s više od 600 te Indija s njih 229. Na Forbesovoj listi spominje se i Hrvatska. Kao najbogatija osoba povezana s državom naveden je poslovni čovjek Vasilij Anisimov, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 2,1 milijardu dolara, uglavnom zahvaljujući ulaganjima u nekretnine. Anisimov je ruski poduzetnik koji je karijeru gradio u industriji metala, energetike i nekretnina te je osnivač investicijske grupacije Coalco International. Hrvatsko državljanstvo dobio je 2003. godine, a nakon ruske invazije na Ukrajinu odrekao se ruskog državljanstva. Uz hrvatsko ima i državljanstvo Dominikanske Republike.

Kina godinama sadila milijarde stabala usred pustinje: Sateliti sada pokazali nevjerojatan rezultat
Ključne riječi
bogatstvo najbogatiji ljudi svijeta Forbes

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!