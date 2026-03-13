Objavljena lista najbogatijih ljudi na svijetu po državama: Na njoj i Hrvat, bogatstvo mu prelazi 2 milijarde dolara

Iako se na vrhu liste najbogatijih ljudi svijeta i dalje nalazi Elon Musk, broj milijardera u svijetu nastavlja rasti. Prema najnovijem pregledu časopisa Forbes, ove godine čak 80 zemalja i teritorija ima barem jednog milijardera, što je dvije više nego prošle godine. Priče o njihovom uspjehu često su vrlo različite.

Jedan od zanimljivijih primjera dolazi iz Afganistana. Poduzetnik Mirwais Azizi napustio je zemlju tijekom sovjetsko-afganistanskog rata 1988. godine s tek 700 dolara. Nakon dolaska u Dubai pokrenuo je posao u tekstilnoj industriji, a kasnije se prebacio na nekretnine. Danas njegova kompanija Azizi Developments ima više od 60 projekata te gradi toranj koji bi trebao postati drugi najviši na svijetu.

Pakistan je također ponovno dobio predstavnika na Forbesovoj listi zahvaljujući mladom poduzetniku Sualehu Asifu, suosnivaču AI alata za programiranje Cursor, čije se bogatstvo procjenjuje na više od milijardu dolara. Na vrhu globalne ljestvice i dalje je Elon Musk, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 839 milijardi dolara. Među najbogatijima nalaze se i brojni tehnološki i industrijski poduzetnici, uključujući i suosnivača Googlea Larryja Pagea.

Po broju milijardera prednjače Sjedinjene Američke Države s 989 milijardera, a slijede Kina s više od 600 te Indija s njih 229. Na Forbesovoj listi spominje se i Hrvatska. Kao najbogatija osoba povezana s državom naveden je poslovni čovjek Vasilij Anisimov, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 2,1 milijardu dolara, uglavnom zahvaljujući ulaganjima u nekretnine. Anisimov je ruski poduzetnik koji je karijeru gradio u industriji metala, energetike i nekretnina te je osnivač investicijske grupacije Coalco International. Hrvatsko državljanstvo dobio je 2003. godine, a nakon ruske invazije na Ukrajinu odrekao se ruskog državljanstva. Uz hrvatsko ima i državljanstvo Dominikanske Republike.