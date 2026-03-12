Naši Portali
JEDNA DALEKO NAJGORA

Koje zemlje u Europi imaju najviše problema s kriminalom? Osvanula nova mapa, evo kako stoji Hrvatska

12.03.2026.
Najmanje kriminala imaju zemlje označene plavom bojom, a potom redom slijede one obojene u zeleno, žuto te crveno. Crnom bojom pobojana je samo jedna

U razdoblju u kojem se diljem svijeta nižu oružani sukobi i brojne geopolitičke napetosti, sve veći broj ljudi počinje intenzivnije razmišljati o vlastitoj sigurnosti i stabilnosti okruženja u kojem boravi. Na takva razmišljanja i opći osjećaj zaštićenosti uvelike utječe i stopa kriminala prisutna u pojedinim državama, koja često služi kao ključni indikator općeg stanja društva. Ovi faktori izravno utječu i na turistički sektor, s obzirom na to da putnici prilikom odabira svojih odredišta sve više prioritiziraju sigurnost nad ostalim pogodnostima. Što se tiče Europe, situacija je daleko od jedinstvene te se razina sigurnosti i stabilnosti značajno razlikuje od države do države.

Na to ukazuje i karta koju je na Instagramu objavila stranica "Very useful maps". Na njoj su, naime, europske zemlje rangirane po razini kriminala. Najmanje kriminala imaju zemlje označene plavom bojom, a potom redom slijede one obojene u zeleno, žuto te crveno. Crnom bojom pobojana je samo Francuska, zemlja koja, prema ovim podacima, ima najvišu razinu kriminala. 

"Francuska je ponovno zemlja s najvećom stopom kriminala u Europi. Uz Pariz, možda još opasniji grad u smislu kriminala trenutno je Marseille. Drugi najveći grad u Francuskoj po broju stanovnika ima indeks kriminala od 64,65, što je znatno više od većine drugih gradova u Francuskoj. To je uzrokovano velikim brojem incidenata povezanih s vatrenim oružjem, a uz to je 40% mladih u Marseilleu nezaposleno što dovodi do povećanja stope siromaštva i broja krađa", stoji u opisu. Što se tiče Hrvatske, ona je prema ovoj karti u najpovoljnijom poziciji te označena plavom bojom. 
