KAO DA IM JE UNIFORMA

Trump svima poklanja svoje omiljene cipele, zna se koja im je cijena: 'Svi dečki ih imaju'

U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation at the White House in Washington, following U.S. strikes on Iran's nuclear facilities
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
14.03.2026.
u 10:17

Florsheim je osnovan 1892. godine, a danas je dio tvrtke Weyco sa sjedištem u Wisconsinu

Američki predsjednik Donald Trump toliko često kupuje svoje omiljene cipele za osoblje da su one postale neslužbena uniforma Bijele kuće. The Telegraph navodi kako ih Trump poklanja šefovima agencija i članovima Kongresa te često govori koliko su "nevjerojatne“. On navodno pogađa broj koji netko nosi, naruči cipele koja stižu nakon tjedan dana, ponekad s njegovim potpisom na kutiji. Riječ je o cipelama marke Florsheim.

Među onima koji imaju par tih cipela su potpredsjednik JD Vance, državni tajnik Marco Rubio, ministar prometa Sean Duffy, ministar obrane Pete Hegseth i ministar trgovine Howard Lutnick. Trumpovi prijatelji, voditelj Fox Newsa Sean Hannity i senator Lindsey Graham, također imaju po par. "Svi dečki ih imaju. To je urnebesno jer se svi boje ne nositi ih", otkrila je jedna službenica Bijele kuće.

Neki modeli marke Florsheim na rasprodaji se prodaju za 49,90 dolara (46,50 eura), no nije u potpunosti jasno koji model Trump preferira. Prema nedavnim fotografijama, nosio je crne oksford cipele, a one bi mogle biti model Lexington koji košta 145 dolara (135,30 eura). Prema web stranici Florsheima, one "spajaju klasični stil cipela s laganom udobnošću“. Dodaje se i kako one imaju potplat s gumenim umetkom za "dodatnu fleksibilnost“.

Većina recenzija daje cipelama četiri ili pet zvjezdica. No, ima i onih koji se žale da je kvaliteta posljednjih godina pala. Florsheim je osnovan 1892. godine, a danas je dio tvrtke Weyco sa sjedištem u Wisconsinu. Među onima koji su ranije nosili Florsheime su bivši predsjednik Harry Truman i glazbenik Michael Jackson.
Ključne riječi
Florsheim cipele SAD Donald Trump

Važna obavijest
