Kao optuženica sve priznala i nagodila se s EPPO-om, a kao svjedokinja sada tvrdi da sve nije bilo tako...

- Istina je da sam priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom, no nije sve to tako bilo.... - pokušala je sudskom vijeću zagrebačkog Županijskog suda objasniti Iva Grdić, nekadašnja optuženica, a sada svjedokinja u postupku koji je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuo u kraku afere Janaf protiv Kreše Peteka, Dražena Barišića, Vinka Grgića i drugih zbog optužbi za malverzacije s novcem iz EU fondova.

Dok je bila optuženica, Iva Grdić se teretila da je u dva natječaja - kod gradnje solarne elektrane Bisol, te reciklažnog dvorišta u Novoj Gradišci pogodovala, odnosno namještala natječaj za tvrtku Kreše Peteka. Solarna elektrana bila je projekt vrijedan 4,1 milijun kuna, dok je vrijednost reciklažnog dvorišta bila procijenjena na 5,4 milijuna kuna. Priznala je da je po uputama Kreše Peteka prilagođavala dokumentaciju i tako namještala natječaje na temelju kojih je njegova tvrtka dobila te poslove. No kada je sjela na klupu za svjedoke, promijenila je priču te je tvrdila da nikada nije komunicirala s Petekom. Međutim, očito je zaboravila da su optuženici neko vrijeme tajno snimani i praćeni pa joj je tužitelj Tomislav Kamber predočio neke od tih tajno snimljenih razgovora između nje i Peteka.

U razgovoru koji je tajno snimljen 4. ožujka 2020. u 10.44, Petek javlja Ivi Grdić da će njegovi inženjeri doći k njoj, a zatim nastavlja govoriti kako u projektu oko solarnih elektrana nema Siniše Klobučara, vlasnika tvrtke Sak promet, koja je imala ugovor s Gradom Nova Gradiška, ali istovremeno i ugovor s Elektrocentrom Petek za pomoć kod natječaja. - Zapamti, Siniše nema unutra. Ovo je direktno. Ti, ja i ovi koji proizvode solare - kazao je u tom razgovoru Petek Ivi Grdić. Na to mu ona potvrđuje da Klobučar doista nije sudjelovao u natječaju za Bisol, već samo za reciklažno dvorište.

Nakon toga, Kamber joj je pokazao i poruke koje je godinu dana ranije razmjenjivala sa zaposlenikom Kreše Peteka. Obrana se protivila čitanju tih poruka, jer one nisu inkriminirane optužnicom, no sud je smatrao da ih se treba pročitati radi ocijene vjerodostojnosti iskaza Ive Grdić. Iz sadržaja tih poruka proizlazi da zaposlenik Kreše Petea traži Ivu Grdić dokumentaciju za natječaj za poduzetnički inkubator u Ivanić Gradu koji je provođen još 2019. Odnosno prije spornih natječaja za koje je ona u nagodbi priznala krivnju. Ona Petekovu suradniku šalje dokumentaciju koju traži, a on njoj šalje sugestije i molbu: - Gospodin Krešo je molio da se VG Goričanku ne provjerava. Provjeravanje tijekom ovakvih natječaja moglo je dati ponuditelju šansu da se dokaže. No, ako provjere nije bilo njegova bi ponuda mogla biti neopravdano odbačena - napisao joj je.

Nakon što je suočena s tim dokazima, Iva Grdić je kazala da je ona potpisala nagodbu i priznala krivnju, iako sve nije bilo kako tamo piše. Priznanje krivnje i sklapanje nagodbe znači da optuženik priznaje sve navode tužiteljstva. Obrana je ukazivala kako okrivljenici ne mogu utjecati na tekst sporazuma, već ako žele nagodbu moraju priznati ono što u njoj piše iako to nije točno. No sudsko vijeće zaključilo je da se Iva Grdić, kao i svi ostali koji se nagode, sama odlučila na taj potez, odnosno znala je što potpisuje.

Suđenje je počelo početkom prošle godine, a optužnica je podignuta u svibnju 2022. proti ukupno 10 osoba. No u međuvremenu, pola optuženika je priznalo krivnju te se nagodilo s EPPO-om, dok su na optuženičkoj klupi ostali poduzetnik Krešo Petek, Dražen Barišić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice i njihov bivši saborski zastupnik te Vinko Grgić, bivši SDP-ov saborski zastupnik i gradonačelnik Nove Gradiške. Osim njih trojice još su optuženi Siniša Klobučar i Ljubomir Perušić. U međuvremenu, Barišić i Grgić više nisu ni članovi svojih stranaka ni saborski zastupnici, no za razliku od Barišića, Grgić je dok nedavno ponovo nije uhićen, ovaj put po nalogu USKOK-a, bio gradonačelnik Nove Gradiške. Ranije su krivnju priznali Zvonko Maras, Tomislav Jelisavac, Katarina Gašparac, Mirjana Prodan i Iva Grdić. Svi na temelju nagodbi s EPPO-om osuđeni na rad za opće dobro i sporedne novčane kazne.

Grgića i Barišića i Peteka, EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navedeno je u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

Grgić se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobio poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900.000 eura. Od tog iznosa 562.000 eura bilo je financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a vrijednost drugog projekta bila je 700.000 eura, od čega je 85 % bilo financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je nakon manipulacije postupkom javne nabave dodijeljen Petekovim tvrtkama, a on se tereti da je Grgiću platio dogovoren iznos mita. Takvim postupcima Kohezijski find EU oštećen je 53.000 eura, a Grad Nova Gradiška za 32.500 eura. Što se tiče solarne elektrane, odluka da Petekove tvrtke dobiju taj posao nije realizirana, jer su svi uključeni u priču uhićeni.

Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 14 milijuna eura, od čega je 67,34 bilo financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok je vrijednost drugog projekta bila sedam milijuna eura, a projekt je bio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Petek je optužen i u kraku afere Janaf u kojem je optužnicu podigao USKOK.