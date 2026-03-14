Uočili su nevjerojatnu sličnost: Pogledajte ove karte Jugoslavije i Irana

Više od 30 tisuća ljudi "lajkalo" je fotografiju koju je objavila popularna Instagram stranica "The World in Maps". Naime, ona je objavila karte Jugoslavije i Irana te istaknula kako su vrlo slične. "Stara karta Jugoslavije zapanjujuće podsjeća na moderni obris Irana. Iako su razdvojeni tisućama kilometara i imaju potpuno različite povijesti, kulture i veličine, njihove granice stvaraju oblike koji izgledaju neočekivano slično. Naravno, to je čista slučajnost", navela je ta Instagram stranica.

Mnogi su u komentarima prokomentirali ovu usporedbu. "YUran", "Nadam se da njegova sudbina neće biti kao naša", "Karta Jugoslavije datira od prije Drugog svjetskog rata. To nije oblik Savezne Republike Jugoslavije koja se raspala početkom devedesetih godina. To se lako može prepoznati po tome što Istra, Rijeka, Primorska i neka druga područja nisu bila njezin dio. Tada su pripadala Italiji.", "Oblik Belgije također izgleda vrlo slično", "Molim vas, nemojte nas uspoređivati", neki su od njih.

Iako je objava o sličnosti Jugoslavije i Irana samo zabavne prirode, projekt "The World in Maps" poznat je po mnogo ozbiljnijim analizama. Početkom 2026. godine objavili su detaljno izvješće "Conflict Watchlist", identificirajući globalna žarišta za ovu godinu, uključujući napetosti u Crvenom moru, na Rogu Afrike te u Tajvanskom tjesnacu. Nedavno su podijelili i vizualizaciju temeljenu na prognozama MMF-a, ističući Indiju kao najbrže rastuću svjetsku ekonomiju.

Posebno je viralna postala njihova karta objavljena u ožujku pod nazivom "Najsigurnije zemlje u slučaju Trećeg svjetskog rata", koja je na temelju geopolitičkih podataka izdvojila Island, Novi Zeland i dijelove Južne Amerike kao statistički sigurnije regije. Upravo ta sposobnost kombiniranja ozbiljnih, analitičkih tema sa zanimljivim i lako pamtljivim vizualnim pikanterijama ključ je njihovog uspjeha.