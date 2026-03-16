MALI VOZAČI U AKCIJI

FOTO Najslađa moto ekipa na Borongaju: Mali vozači uz pomoć starijih kolega učili najvažnija prometna pravila

16.03.2026.
u 14:32

Uz podršku partnera projekta, čak i djeca bez iskustva s motociklima mogla su se okušati na električnim motorima.

U Hrvatskoj je službeno započela nova motociklistička sezona, a prvi zajednički trening Moto Gymkhane Croatia pružio je vozačima priliku da u sigurnim uvjetima zagriju gume i testiraju svoje vještine na zatvorenom poligonu. Posebna gošća ovog treninga bila je i ekipa Malih Gromova, edukativno-sportski projekt koji ima za cilj uključiti djecu u sport te istovremeno promovirati sigurnu vožnju.

Pod vodstvom Andree, Jasne i Zveki, djeca u dobi od 3 do 13 godina učila su najprije osnovna pravila sigurnosti. "Prije svega morali naučiti da se bez kacige ne sjeda na motor", kažu organizatori, a potom su se uputila na poligon. Tamo su, uz savjete iskusnih vozačica i pozitivnu atmosferu, usvajala nove vještine i uživala u vožnji.

Na Borongaju je održano prvo okupljanje pod nazivom Mali Gromovi by MX-Cro, a organizatori ističu kako iskustvo pruža dobar temelj za buduće aktivnosti. U nastavku sezone organizatori planiraju više događaja i na poligonu i na offroad stazama, a sve prilagođeno početnicima koji imaju želju probati nešto novo, kao i roditeljima koji se dvoume da li pustiti djecu u tom smjeru ili ne.

Uz podršku partnera projekta, čak i djeca bez iskustva s motociklima mogla su se okušati na električnim motorima. Na njima se snaga može ograničiti, što omogućuje sigurno prvi korake u vožnji. A kad se prvi osmijeh probije na lice, onda strah nestaje, kažu organizatori.

Projekt Mali Gromovi otvoren je za sve zainteresirane, a sve informacije dostupne su na njihovoj Facebook stranici, gdje se mogu prijaviti svi koji žele sudjelovati.

