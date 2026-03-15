Srbija je nedavno kupila kineske balističke rakete zrak-zemlja CM-400AKG za svoje zračne snage, postavši prvi europski korisnik tog oružja, potvrdio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Ta činjenica postala je jasna kada je prije nekoliko dana u javnost izašla fotografija srpskog zrakoplova MiG-29 opremljenog upravo tim raketama. ”Imamo značajan broj tih projektila, a imat ćemo ih još više”, rekao je Vučić u prijenosu uživo na srbijanskoj državnoj televiziji RTS, nekoliko dana nakon što su fotografije projektila na srbijanskom avionu procurile na internet. Rekao je i da su srbijanske zračne snage prilagodile svoje sovjetske borbene zrakoplove MiG-29 za nošenje raketa CM-400AKG. Vučić je odbio otkriti cijenu koju je Srbija platila za rakete, rekavši da je dobila samo “mali popust”.
Vučić naoružava Srbiju do zuba iz Kine, Rusije i Izraela, na dometu Zagreb
Srbija je u posljednjih pet godina bila najveći vojni potrošač u regiji, pokazuju podaci Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI)
pa komšije su okružene NATO državama,.... a rusija daleko.... izgubili su zadnja četiri rata, a baba vanga kaže da će cijela serbija stati pod jednu šljivu..... frka je gadna preko drine
Ovaj Vučić nije htjeo odati vojne tajne ali zato je Milanović pametniji, naš predsjednik odaje vojne tajne da bi se osvetio ministru zbog putovanja u Izrael.