'ZAGREPČANKA' NA SRBIJANSKIM MiG-ovima

Vučić naoružava Srbiju do zuba iz Kine, Rusije i Izraela, na dometu Zagreb

Autor
Danijel Prerad
15.03.2026.
u 21:26

Srbija je u posljednjih pet godina bila najveći vojni potrošač u regiji, pokazuju podaci Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI)

Srbija je nedavno kupila kineske balističke rakete zrak-zemlja CM-400AKG za svoje zračne snage, postavši prvi europski korisnik tog oružja, potvrdio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Ta činjenica postala je jasna kada je prije nekoliko dana u javnost izašla fotografija srpskog zrakoplova MiG-29 opremljenog upravo tim raketama. ”Imamo značajan broj tih projektila, a imat ćemo ih još više”, rekao je Vučić u prijenosu uživo na srbijanskoj državnoj televiziji RTS, nekoliko dana nakon što su fotografije projektila na srbijanskom avionu procurile na internet. Rekao je i da su srbijanske zračne snage prilagodile svoje sovjetske borbene zrakoplove MiG-29 za nošenje raketa CM-400AKG. Vučić je odbio otkriti cijenu koju je Srbija platila za rakete, rekavši da je dobila samo “mali popust”.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:16 15.03.2026.

Ovaj Vučić nije htjeo odati vojne tajne ali zato je Milanović pametniji, naš predsjednik odaje vojne tajne da bi se osvetio ministru zbog putovanja u Izrael.

ST
Starčević
21:37 15.03.2026.

pa komšije su okružene NATO državama,.... a rusija daleko.... izgubili su zadnja četiri rata, a baba vanga kaže da će cijela serbija stati pod jednu šljivu..... frka je gadna preko drine

ZO
Zonasumraka4
22:03 15.03.2026.

Znači, za svaki slijedeći Tompsonov koncert leti Zagrepčanka po dojavi Senfa, Dončicke, Rade i Dalije....

