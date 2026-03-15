Vučić naoružava Srbiju do zuba iz Kine, Rusije i Izraela, na dometu Zagreb

Srbija je nedavno kupila kineske balističke rakete zrak-zemlja CM-400AKG za svoje zračne snage, postavši prvi europski korisnik tog oružja, potvrdio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Ta činjenica postala je jasna kada je prije nekoliko dana u javnost izašla fotografija srpskog zrakoplova MiG-29 opremljenog upravo tim raketama. ”Imamo značajan broj tih projektila, a imat ćemo ih još više”, rekao je Vučić u prijenosu uživo na srbijanskoj državnoj televiziji RTS, nekoliko dana nakon što su fotografije projektila na srbijanskom avionu procurile na internet. Rekao je i da su srbijanske zračne snage prilagodile svoje sovjetske borbene zrakoplove MiG-29 za nošenje raketa CM-400AKG. Vučić je odbio otkriti cijenu koju je Srbija platila za rakete, rekavši da je dobila samo “mali popust”.