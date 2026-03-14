Pojavila se karta s urnebesnom podjelom: Usporedili su reakcije Europljana

Europski kontinent odlikuje se iznimnom jezičnom raznolikošću, pri čemu su određene sredine postale poznate po tome što njihovi stanovnici ne pokazuju preveliko oduševljenje kada im se turisti obraćaju isključivo na engleskom jeziku. Iako je engleski postao svojevrsna lingua franca koju većina putnika koristi s lakoćom, još uvijek postoji značajan broj onih koji se trude pokazati poštovanje prema lokalnoj kulturi pokušavajući progovoriti na službenom jeziku države u kojoj se nalaze. Ipak, s obzirom na to da proces učenja novog jezika zahtijeva vrijeme i trud te ga nije nimalo jednostavno savladati u kratkom roku, ti početnički pokušaji komunikacije na stranom jeziku često ne završavaju najuspješnije, unatoč dobroj namjeri putnika.

S obzirom na to, Instagram stranica "The World in Maps" objavila je zanimljivu kartu koja prikazuje kako Europljani reagiraju kada netko pokuša govoriti njihov jezik. Reakcije su podijeljene u pet kategorija - Instantno prijateljstvo (plava), Lijep pokušaj, ali čemu se truditi? (zelena), Slatko, ali prebacimo se na engleski (crvena), Nema reakcije (žuta) i Molim vas, nemojte (crna).

"Ova karta nudi humorističan pogled na niz reakcija koje možete dobiti diljem Europe - od oduševljenih zagrljaja do pristojnih prelazaka na engleski... Ili neugodne tišine. Naravno, ovo je samo za zabavu - svaka osoba je drugačija. Ali to je podsjetnik da je jezik više od komunikacije - to je povezanost, kultura, a ponekad i komedija", istakla je Instagram stranica.

Hrvatska se, prema ovoj karti, nalazi među onima koji su najsrdačniji. S druge strane, Francuska je pobojana crnom bojom, što označava da tamošnji stanovnici možda i ne cijene toliko trud turista. No, nisu svi imali takvo iskustvo. "Francuzi cijene što ne pretpostavljate da znaju engleski. Čak i ako pokušate i bude loše, to je barem znak poštovanja prema tome što ste u njihovoj zemlji. Moj francuski je u najboljem slučaju na razini djeteta, ali svaki Francuz s kojim sam komunicirao pokazao je da cijeni trud", stoji u jednom od komentara.