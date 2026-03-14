Josip iz Vrane: siromašni dječak koji ni opanke nije imao, a postao je sultanov admiral

Hrvatski narod tijekom svoje je povijesti bio raznolikiji i bogatiji različitostima nego što mnogi misle. Tako ni u vrijeme ratova između Habsburškog i Osmanskog Carstva nisu svi Hrvati jednodušno služili habsburškom caru, nego su mnogi bili odani sultanu i hrabro se za njega borili. Među njima je bio briljantni vojskovođa, Dalmatinac Jusuf Mašković, jedan od najvećih osmanskih admirala 17. stoljeća. Iako je rođen kao Josip Maškov, povijest ga pamti pod imenom Jusuf-paša Mašković, sultanov admiral i osvajač Krete. Zapovijedao je najvećom ratnom flotom na Mediteranu, no njegova priča ima mnogo skromniji početak.