Pierre Gudmundson: Najveća ranjivost kibernetičke sigurnosti je ljudski faktor

Jučer je u organizaciji veleposlanstva Kraljevine Švedske, a u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, održana panel-rasprava o sigurnosti istraživanja, području koje se nekada i u našim tvrtkama i institucijama jednostavno podrazumijevalo. Ovo područje ne obuhvaća samo kibernetičku sigurnost u smislu zaštite podataka već i sveobuhvatnu zaštitu koja je definirana i europskom legislativom. O čemu se zapravo radi, podijelio je s nama Pierre Gudmundson iz švedske tvrtke Scandinavian Recruitment Intelligence (SRI), koja se bavi sigurnošću istraživanja u znanstvenim institucijama i tvrtkama.