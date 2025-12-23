Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ODBIJENA ŽALBA

Kerum će Božić provesti iza rešetaka

Split: Kandidat za gradonačelnika Željko Kerum i arhitekt Jurica Jelavić predstavili projekt "Split 5 - novi kvart na Kopilici"
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 18:35

Napustio je mjesto nesreće i kako je javila policija, pozvao poznanika da preuzme odgovornost i kaže kako je on vozio Audi koji je izazvao nesreću

Žalba Željka Keruma na rješenje Prekršajnog suda o zadržavanju u zatvoru u Bilicama dva tjedna, odbijena je. Božić će bivši gradonačelnik Splita blagdane provesti u zatvoru, piše Dalmacija danas. Posljedica je to događaja od 12. prosinca kada je Kerum izazvao lakšu prometnu nesreću izlazeći s parkinga. Napustio je mjesto nesreće i kako je javila policija, pozvao poznanika da preuzme odgovornost i kaže kako je on vozio Audi koji je izazvao nesreću.

Budući da je policija imala dokaze, znali su da se radi o Kerumu kojeg nisu pronašli nekoliko dana. Kada se pojavio, priveden je na Prekršajni sud u Splitu. Za nesreću je kažnjen s 260 eura, za  napuštanje mjesta nesreće s 800 eura, dok je za treći prekršaj dobio 15 dana zatvora. Osim toga, oduzeta mu je i vozačka, jer je ima pregršt kaznenih bodova, a vozio je i izazvao nesreću dok mu je trajala zabrana. Kerum tako ostaje u zatvoru do idućeg tjedna.
Romi iz zloglasnog Piškorovca: 'Netko će radije zaposliti Nepalce nego Rome, stalno nas ocrnjuju'
Ključne riječi
Božić zatvor nesreća prometna Željko Kerum

Komentara 1

Pogledaj Sve
TM
trade_mark
19:11 23.12.2025.

trebao bi on bar 10 božića provesti u zatvoru!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Počelo suđenje za ubojstvo djeteta u školi u Prečkom
Video sadržaj
5
OSUĐEN NA 50 GODINA ZATVORA

Zašto sud nije povjerovao napadaču iz Prečkog? Tvrdio da je imao "blackout", a ovo je istraživao prije krvavog pohoda

Ovim događajem djeci je ograničena sloboda kretanja, oduzeto pravo na mirno i sigurno obrazovanje, a osjećaj sigurnosti ne samo djece i svih djeci bliskih osoba, već i svakog građanina ovog društva nepovratno je promijenjen, pri čemu je ovaj događaj utjecao na sigurnosne protokole u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu, koji svakodnevno podsjećaju djecu, roditelje, učitelje i sve djelatnike u školstvu da njihova sigurnost nije neupitna", rekla je sutkinja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!