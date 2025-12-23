Kerum će Božić provesti iza rešetaka

Žalba Željka Keruma na rješenje Prekršajnog suda o zadržavanju u zatvoru u Bilicama dva tjedna, odbijena je. Božić će bivši gradonačelnik Splita blagdane provesti u zatvoru, piše Dalmacija danas. Posljedica je to događaja od 12. prosinca kada je Kerum izazvao lakšu prometnu nesreću izlazeći s parkinga. Napustio je mjesto nesreće i kako je javila policija, pozvao poznanika da preuzme odgovornost i kaže kako je on vozio Audi koji je izazvao nesreću.

Budući da je policija imala dokaze, znali su da se radi o Kerumu kojeg nisu pronašli nekoliko dana. Kada se pojavio, priveden je na Prekršajni sud u Splitu. Za nesreću je kažnjen s 260 eura, za napuštanje mjesta nesreće s 800 eura, dok je za treći prekršaj dobio 15 dana zatvora. Osim toga, oduzeta mu je i vozačka, jer je ima pregršt kaznenih bodova, a vozio je i izazvao nesreću dok mu je trajala zabrana. Kerum tako ostaje u zatvoru do idućeg tjedna.