Likvidacijom Marka Sliška nastavio se krvavi niz ubojstava s mafijaškim potpisom

Vjeko Sliško, koji je slovio kao kralj poker automata i vođa jednog zagrebačkog kriminalnog klana, preživio je čak 4 atentata, metke u srce, pluća, bedrenu kost, kičmu, lakat i stopalo, no ne i metak Jamesa Cappiaua. Kada je tog 22. ožujka 2001. izašao iz svog stana u zagrebačkoj Bogovićevoj ulici, na Cvjetnom trgu, belgijski mu je legionar ispalio metak u čelo, a samo par minuta kasnije, Cappiaua je upucao Sliškov tjelohranitelj, Ivica Bertić. Atentat na Vjeku Sliška, bio je peti, a ujedno i posljednji u tom krvavom nizu. No, iako su mnogi tada vjerovali da je upravo ubojstvo Vjeke Sliška kraj krvave spirale mafijaških obračuna na zagrebačkom asfaltu, to je uvjerenje bilo kratkog vijeka. Krv je 2003. godine ponovo prolivena, također u Zagrebu, a žrtva je ponovo bio Sliško. Stariji brat ubijenog Vjeke, 52-godišnji Marko Sliško, ubijen je na današnji dan, 23. siječnja, nešto iza 18 sati, ispred svog hotela "Sliško", u Bunićevoj 7, na čijem je posljednjem katu i stan obitelji Sliško. S lica mjesta tada je detaljno izvještavala Večernjakova novinarka, Ivana Jakelić, a u članku koji je sačuvan u našoj arhivi navodi se kako je Sliško bio ustrijeljen iz vatrenog oružja, ubojica je u njega pucao iz neposredne blizine, a hici ispaljeni u glavu bili su kobni. Počinitelj je pobjegao, a uz automobil 'Chrysler Voyager', u krvi je ostalo ležati mrtvo tijelo Marka Sliška. Pretpostavljalo se da je ubijen u trenutku kad je namjeravao ući ili kada je tek izašao iz svog automobila.

Na mjesto ubojstva ubrzo je došao Sliškov šogor, Mijo Kovčo, te Sliškova sestra i majka, koja je 2001. godine izgubila svog mlađeg sina, Vjeku. „Ubili su mog Markana“, jecala je, razgovarajući mobitelom, Sliškova udovica, prije no što ju je odvezlo vozilo Hitne pomoći. Policija je odmah blokirala šire područje grada, a policijske blokade bile su i na svim izlazima iz grada. Iako se ubojstvo dogodilo na križanju koje je vrlo prometno, a uokolo je i nekoliko kafića, obrtničkih radnji i prodavaonica, očevidaca ubojstva nije bilo, niti je itko čuo pucnjeve.

Oko 22 sata Sliškovo je tijelo, radi obdukcije, prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a kriminalistički tehničari i vještaci balističari nastavili su očevid, koji je potrajao gotovo cijelu noć. Na mjestu ubojstva pronađene su četiri čahure. Te je večeri Marka Sliška jedan metak pogodio u prsa, a dva u potiljak. Na pitanja je li ubijeni naslućivao opasnost te je li dobivao prijetnje, njegov odvjetnik, Veljko Topolovec, odgovorio je niječno, a tu je njegovu izjavu na svojevrstan način tada potvrdila i informacija do koje su došli Večernjakovi novinari, a po kojoj Marko Sliško gradom nije hodao u pratnji tjelohranitelja.

Iako je policija, prvih nekoliko sati nakon ubojstva na zagrebačkom asfaltu, najprije tvrdila da se ono ne može povezati s obračunima u zagrebačkom podzemlju, način na koji je Marko Sliško ubijen upućivao je da se radi o klasičnoj 'sačekuši', likvidaciji u mafijaškom stilu, što je kasnije potvrđeno i iz policijskih izvora koji su ustvrdili da je ubojstvo profesionalno pripremano i izvedeno te da je moguće da je Marko Sliško žrtva organiziranog kriminala. Ipak, policija tada nije isključila niti druge moguće motive ubojstva, poput imovinskih odnosa ili pak osvete. Podsjetimo, Marko Sliško je krajem 80-ih godina bio svjedok na suđenju tzv. albanskoj mafiji, a nakon ubojstva svog brata Vjeke, svjedočio je na suđenju tzv. zločinačkoj organizaciji.

U potrazi za odgovorima na pitanja policija je, u nekoliko dana nakon ubojstva, u okviru kriminalističke obrade, saslušala stotinjak osoba, a istraga se, osim u Zagrebu, vodila i na širem području Hrvatske, no trag koji bi doveo do ubojice nije pronađen. Osim zaključka da je to ubojstvo bilo naručeno i plaćeno, te da je izvršitelj vjerojatno angažiran negdje u inozemstvu, pitanja o tome tko je naručitelj, tko izvršitelj i što je bio pravi motiv ubojstva, ostala su bez odgovora. Tajna je sahranjena s Markom Sliškom, koji je 28. siječnja 2003. pokopan u istu grobnicu u kojoj je, dvije godine ranije, sahranjen njegov mlađi brat Vjeko.